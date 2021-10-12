周 琳

原标题：前三季度公募基金业绩整体表现优异

今年前三季度，公募基金整体业绩表现优异。金牛理财网统计显示，今年前三季度，纳入统计的主动权益基金（主动股票基金673只、混合型基金5634只）平均收益率为6.48%，200余只公募开放式基金收益率超过30%，其中，53只基金收益率超过50%，22只基金收益率超过60%，14只基金收益率逾70%。

分类型看，纳入统计的1215只指数型基金前三季度平均收益率为4.93%，4035只债券型基金平均收益率3.41%，696只货币基金平均收益率为1.69%，331只QDII基金平均收益率为4.81%，25只其他类型基金平均收益率0.48%，FOF基金（含联接型基金）平均收益率为3.21%（数据均为ABC类分开计算）。

理财魔方联合创始人兼首席金融专家马永谙认为，今年以来，股市、债市等基础市场波动不小，分化加剧，在此复杂多变的市场环境中，今年主动型基金收益率超过被动指数型基金，体现出基金的专业投资能力。

但是，有几方面情况必须得引起投资者关注：一是消费主题基金等部分去年绩优基金，今年整体业绩排名靠后。而今年前三季度业绩靠前的是聚焦于环保、新能源、半导体等领域的主题基金。由于市场板块快速轮动，主题基金的业绩往往体现为短期大起大落的特征，这给投资者带来一定挑战。比如，涉及消费的主题基金，去年业绩较好，大量资金扎堆消费主题基金，而今年上半年的业绩回调中，这部分基金出现亏损，导致部分投资者赎回消费主题基金，反过来加剧相关板块调整。

今年，业绩较好的主题基金未来可能也面临相似情况。基金行业痴迷于发行基于热门主题的新基金，而投资者又往往容易被所谓的爆款基金短期业绩吸引，资金快速进入又快速退出，从而加剧行业波动。这种情况值得投资者和从业人员关注。

二是由于基金短期业绩波动加大，投资者持有时间仍偏短，股票方向的基金投资者平均持有期限只有85天。按照今年以来基金业绩的回正情况，实际盈利的投资者应该不超过一半。也可能在一定范围内出现“基金挣收益率，投资者不挣钱”的情况。如果这一情况持续，可能会影响资产管理行业健康发展。与之相比，以平抑风险为主要目标的股票及混合型FOF基金，投资者平均持有时间超过206天，投资者在持有期间盈利的概率可能增加。

在基金发行市场，经过股市持续震荡盘整的前三个季度，基金发行市场总体呈现先抑后扬状态，自今年4月份公募基金发行经历低谷后，基金发行逐步回暖。按照基金成立日计算，今年第一季度，多只100亿元的爆款基金出现，总共发行426只基金，单季度基金发行份额超1万亿份。但随着部分板块回调，基金发行出现降温，第二季度基金发行417只，规模缩减至5500多亿份。第三季度基金发行数量达544只，环比大幅增加，但由于基金平均发行份额偏低，三季度基金发行规模只有7200多亿份。

万得数据显示，今年前三季度共新成立公募开放式基金1387只，这一数量已逼近去年的新基金总数1395只。新成立基金发行份额达2.35万亿份，平均发行份额为16.95亿份，低于2020年全年的平均发行份额22.46亿份。

从基金发行类型看，权益类基金仍占新基金发行的大头，发行份额占全部新基金份额比例逾60%。相比之下，去年这一比例仅为51.80%，2019年、2018年、2017年、2016年分别为17.65%、38.73%、26.94%、40.50%。

联泰基金金融产品部总监陈东认为，近年来公募基金排队发行、基金行业高速发展扩张的情况，是政策层面大力支持权益类基金发展、资本市场发展壮大的重要表现。随着资管新规发挥效力，大批财富管理产品的刚性兑付被打破，居民储蓄加速向资管产品搬家，标准化、净值化、透明化的公募基金将成为部分投资者的重要理财选项。

(责编：赵超、陈键)