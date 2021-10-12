刘 慧

原标题：农机业爬坡过坎靠创新

在吉林省长春市九台区龙嘉街道红光村，农民驾驶农机进行水稻收割作业。 新华社记者 张 楠摄

今年，我国农机市场行情较好，但农机行业发展仍然面临有效供给不足、原材料价格持续高位、行业成本压力上升等难题。在日前举行的2021第九届中国农机高端论坛上，与会专家认为，我国农机行业大有可为，但当前正处于滚石上山、爬坡过坎的关键时期，要持续加大科技创新投入，不断探索新的发展空间，破解行业发展困局。

“从总体历史数据看，我们正处于高速发展后低谷上行的爬坡期。”中国农业机械化科学研究院副院长赵庆亮说。我国农机行业走过2004年至2014年“黄金十年”之后，开始进入深度调整期，特别是2016年至2018年，农机行业产值和利润一度进入负增长，2019年企稳并有逐步回升态势。2020年上半年，在政策、结构调整等多重因素影响下，农机市场释放积极信号，农机行业营业收入与利润总额改变下滑态势。

2021年，我国农机行业继续爬坡前进，预计增幅在3%左右，主要农机产品和主要企业将表现良好。今年下半年，预计拖拉机市场会有一定回调，但全年相对平稳；轮式谷物收获机械保持两位数增长；自走式玉米收获机械将迎来近几年的发展高峰；履带式谷物收获机械预计会略有回调，插秧机、打捆机将保持高速增长。

与会专家认为，我国农机行业发展空间仍然很大。目前，全国农作物耕种收综合机械化率达到71%，农业机械化还处于初级水平，全国各地农机化不平衡、不充分问题突出。其中，主要农作物机械化水平高，但畜牧养殖、水产养殖、设施农业、农产品初加工机械化水平还很低；北方平原和旱田农区主要农作物生产机械化发展较快，经济作物生产机械化和南方水田地区、特别是丘陵山区农业机械化发展缓慢。我国要实现农业全程、全面机械化仍需要相当长的时间。

当前，制约我国农机化水平提升的主要因素，是农机新技术、新装备有效供给不足，中高端产品不多，机具适应性、可靠性有待提高等问题，广大农民甚至面临无机可用、无好机用的状况。专家认为，在当前艰难爬坡的形势下，农机行业要持续提升农机装备产业自主创新能力，彻底改变农机企业研发投入少的现状，加大研发投入力度，在技术和产品研发上下功夫，积极开发新产品、新技术和新工艺。要不断增强农机全产业链管理水平，既要从源头上控制成本，也要从制造工艺改进、流程改进等方面降低成本。提升农机品牌价值，打造令农户满意、忠诚度高的农机品牌，从而提高抵抗原材料涨价风险的能力。

目前我国数字农业已经进入快速发展阶段，农机智能化成为发展趋势。与会专家认为，农机企业要把握数字经济时代推动农业装备工程发展新趋势，推动农机装备产业转型升级，推动农机产品创新、关键零部件创新，增强农业机械有效供给能力，为数字农业发展提供重要的农机装备，提升我国现代化农业生产水平。不过，我国农业生产基本情况依然面临诸多难题，农机智能化还处于探索阶段，在一些农业现代化水平高的地方也有少量应用，但要大面积推广应用，还有很长的路要走。

从国家层面来说，要持续加大对农机创新的扶持力度，充分发挥农机补贴政策的导向作用，提升农机行业自主创新水平。2021年至2023年新的农机购置补贴政策，在补贴资质方面着力突出农机科技自主创新，重点加快农机创新产品取得补贴资质条件步伐，对暂时无法开展农机鉴定的高端智能创新农机产品开辟绿色通道；提高重点区域水稻插（抛）秧机、重型免耕播种机、玉米籽粒收获机等粮食生产薄弱环节所需机具，丘陵山区特色农业发展急需机具以及高端、复式、智能农机产品的补贴额测算比例。这必将激发农机制造企业自主创新的热情，提高研发能力，推动我国农机装备水平和农业机械化水平的大幅度提升，为增强农业综合生产能力、保障国家粮食安全、增加农民收入提供强有力的支撑。

(责编：赵超、陈键)