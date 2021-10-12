吉蕾蕾

原标题：快递进出村如何更畅快

取快递、寄包裹，网购百货、销售农特产品，一进一出，充分彰显出广大农村地区对网购配送和农产品上行的旺盛需求。

在近日召开的2021年快递“最后一公里”峰会上，国家邮政局副局长陈凯表示，近年来，农村寄递物流体系建设取得了长足进步，快递“下乡”“进村”加快推进，与农村电子商务协同发展效应显著。但也要清醒地看到，在快递进村的过程中还存在不少难点、堵点。如何畅通农村快递“最后一公里”？“乡乡有网点，村村有服务”“农产品运得出，消费品进得来”的目标又该怎样实现？

快递服务日趋完善

眼下，陕西省洛川县迎来了苹果丰收季，中通快递洛川网点也忙碌起来。

“苹果现在已经进入发货旺季，一天揽收逾万箱。”中通快递洛川网点负责人缑军介绍说，为了迎接销售旺季，网点早早就做好了准备，90多个乡镇网点进村揽收、设立14个高速服务区揽收点、建设6个小型冷库，“高峰时，日发货量超过1.2万箱，至少需要6辆9.6米货车才能发走。”

在山东省滨州市沾化区的冬枣产区，这边，冬枣种植户们正在抢抓时机收获冬枣，那边，顺丰速运正在帮忙装箱打包。针对冬枣质脆皮薄、极易摔碎、对运输要求高的特点，今年顺丰在冬枣产区临时设立了58个揽收点，对相对偏远产地，结合驿站进行合作点投入，全面布局“村村通”，进行产区全面覆盖抢收，同时推出了集包装、揽收、中转、派件、售后于一体的一站式保鲜服务。

洛川苹果、沾化冬枣、会理石榴、浦江葡萄、秭归脐橙……随着农村寄递物流体系的日趋完善，五彩缤纷的农产品正不断通过寄递渠道送达消费者餐桌。

“农村快递‘最后一公里’是贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系的关键。”陈凯表示，当前和今后一个时期，深入推进农村寄递物流体系建设，加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系，是邮政快递业的一项重要任务。

近年来，在党中央各项强农和惠农政策支持下，农民收入有了较大提高，农村消费也保持了较快增长。统计数据显示，今年1月至8月，农村地区快递收投量超过280亿件，较上年同期增长30%以上，带动农产品进城和工业品下乡1.4万亿元。

“当前，‘快递进村’工程正在顺利推进。”国家邮政局市场监管司副司长边作栋透露，目前，邮政普遍服务营业网点已经实现了乡镇全覆盖，建制村全部实现直接通邮，快递服务乡镇网点覆盖率达到98%，快递直接投递到村的比重超过一半。

治痛点需加大力度

“农村电商和农村物流是促进农产品进城、工业品下乡的重要手段和渠道，也是实现共同富裕的一个重要抓手。”商务部电子商务和信息化司副司长蔡裕东分析说，总体上看，当前，城乡发展不平衡、农村基础设施薄弱等问题依然突出。比如，农村网购物流链比较长、单件物流成本较高、农村物流资质整合不够充分、数据的共享程度不高，人才、技术、经验等还比较缺乏。

在国家邮政局发展研究中心业务研究三部副主任王岳含看来，发展农村物流寄递的瓶颈主要表现在服务网络缺乏系统规划、服务标准化程度偏低、适于公共服务与农村场景的物流装备技术相对滞后、信息化水平有待提升等方面，特别是合理的利益分配机制有待建立，资源共享过程中，管理成本、主体博弈明显增强，许多主体缺乏股权配置与利益分配机制建设的经验，机制设置过于简单，不能兼顾各方诉求，使得共享合作难以持续发展。

目前，许多快递企业都在以共配方式开展快递进村服务，农村寄递已经具有公共快递服务体系的雏形。然而，许多共配企业缺乏适于共配场景下的运营模式、操作流程、安全管理、绿色包装等方面的标准化指南，导致服务质量有所下降，客诉率增多。

“农村末端，特别是中西部地区的物流规模小、效益弱、成本高。”中国邮政集团有限公司邮政业务部副总经理曹建申表示，中国邮政拥有健全的农村服务网络，全面覆盖了民营快递碍于成本考虑而无法触达的边缘地区，邮政网络在农村已具有较好基础。去年开始，邮政业快速推进农村邮政体系、末端配送体系、协同发展体系、冷链体系建设，实现了服务能力和水平的持续提升，基本可以全面承接农村寄递物流配送“最后一公里”的需求。

“下一步，我们将发挥好邮政在农村的网络优势，积极主动对接民营快递企业，采取代投、代运、代收等多种模式开展邮快合作，形成优势互补，助力快递进村。”曹建申说。

扩大范围分类推进

国务院办公厅印发的《关于加快农村寄递物流体系建设的意见》明确提出，到2025年，实现乡乡有网点、村村有服务，农产品运得出、消费品进得去，农村寄递物流供给能力和服务质量显著提高，便民惠民寄递服务基本覆盖。

“推进农村快递有进有出，才能有效增强农村寄递自身的造血能力，实现可持续发展。”边作栋认为，现阶段，农村寄递物流要发挥突出作用，与农村电商的协同发展是重要的切入点，服务现代农业是重要的出路。为此，国家邮政局将大力推动建设100个农村电商寄递协同发展示范区和300个快递服务现代农业示范项目，通过选树典型打造示范，形成可落地、可复制、可推广的发展经验。

对此，蔡裕东也表示赞同。“要推动电子商务与快递物流企业之间加强业务联动、数据对接，优化快递物流网络布局按照服务资源配置，支持农产品产地发展‘电子商务+产地仓+快递物流’的仓配融合。”蔡裕东说，要推动末端集约化发展，加强设施共建、资源共享，鼓励村邮站、供销社、夫妻店、便利店等便民商业设施加强功能整合，开展快递收发等服务。

值得注意的是，推进快递进村和农村寄递物流配送体系建设，不能按部就班，既要一线力推、压茬推进，也要八仙过海、各显神通。陈凯表示，在保证邮政普遍服务和特殊服务质量的前提下，要加强农村邮政基础设施和服务网络共享，推广共同配送模式。同时，分类推进“快递进村”工程，在东中部农村地区，要大力发展驻村设点、企业合作等方式；在西部农村地区，需要更好发挥政府作用，推动邮政、交通、供销等各类资源开展各种形式的合作，扩大快递进村覆盖面。

此外，还要强化科技创新，提升农村快递“最后一公里”的服务水平。比如，综合运用直接上门投递、智能快件箱投递、快递公共服务站投递等末端服务模式；探索应用末端微型自动分拣解决方案，以提高效率、节约人力、降低劳动强度；在山区等交通不便地区积极探索无人机应用，缩短投递时间，降低运输成本，以科技之翼，助快递“飞”进村。

(责编：赵超、陈键)