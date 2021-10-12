10月11日，中国一汽与万达集团宣布双方战略合作正式启动。中国一汽董事长、党委书记徐留平，万达集团董事长王健林出席启动仪式。

启动仪式现场。受访者供图

启动仪式上，双方宣布将从服务生态、能源生态、会员生态等三大维度相互赋能，创新共建“红旗用户体验生态”。以此为出发点，万达将与红旗及红旗伙伴共同成立汽车服务公司，依托万达旗下商业广场和文旅项目，在全国范围内建设“全新红旗商超体验店”，成为建设红旗用户体验生态的载体。针对未来发展，双方将以逐步完善的全新生态为基础，共同建设“红旗万达智慧社区”，为全新生态持久发展画下清晰的蓝图。

据悉，这是自8月20日双方在长春签署战略合作协议以来，中国一汽与万达集团推动双方战略合作落地的第一步重要措施，树立了国有企业与民营企业强强联合、资源共享、共谋发展的新标杆。

此外，双方在启动仪式上宣布，万达将与红旗及红旗伙伴共同成立汽车服务公司，依托万达旗下遍布全国的商业广场和文旅项目建设“全新红旗商超体验店”，利用高科技手段为客户提供全面的汽车展示体验、更加便利的线上线下销售体验、方便快捷的维修保养服务体验。预计到2022年上半年，首批全新红旗商超体验店将于全国省会城市陆续建成。“红旗用户体验生态”也将以此为载体，向用户全面展开包括服务生态、能源生态、会员生态在内的全方位生态体验服务。

在服务生态建设方面，通过全新红旗商超体验店，中国一汽与万达集团将充分利用万达旗下商业广场、文旅项目、影城、酒店、体育赛事等丰富资源，为一汽红旗车主提供独具特色的服务体验，为客户的出行生活创造更丰富的价值。

在能源生态建设方面，以全国线下的全新红旗商超体验店所在的万达旗下资源为基础，双方将利用万达遍布全国主要城市的7000多家停车场及智慧停车系统，向红旗车主提供充电桩、智慧停车等产业链上下游延伸服务，助力客户出行更便捷、更智能。

在会员生态方面，双方将打通红旗品牌会员资源与万达集团的海量会员资源，建立起全新的合作会员体系，逐步实现会员权益共享。同时，在全新的会员生态中，万达集团将给双方合作服务的红旗车主提供停车、观影、酒店、赛事、旅游度假等服务的优惠政策，为生态注入更多价值。

据中国一汽相关负责人介绍，对于“红旗用户体验生态”的长久发展，集团将与万达一道，创新融合红旗新能源汽车生产基地、主题文旅小镇等功能和业态，共同建设“红旗万达智慧社区”，为红旗用户体验生态内的客户提供更高效、更丰富、更智能、更清洁的生态服务。

(责编：董童、李源)