杨海泉

原标题：全球食品价格进一步上扬

本报日内瓦讯（记者杨海泉）10月7日，联合国粮农组织（FAO）发布最新一期《粮农组织食品价格指数》指出，2021年9月份粮农组织食品价格指数平均为130.0点，环比和同比分别上涨1.2%和32.8%。该指数最新一轮上涨的主要原因是多数谷物和植物油价格攀升，乳制品和食糖价格同样走高。

具体来看，谷物价格指数9月份平均为132.5点，环比上升2%。在主要谷物中，9月份全球小麦价格以环比上涨近4%和同比高达41%的涨幅实现领跑。在全球需求强劲的同时，出口供应趋紧，持续推高国际小麦价格。贸易活动温和向好支撑9月份大米价格走高，目前已高过2021年8月份触及的多年低点。9月份国际大麦价格也上涨了2.6%，这主要是受到需求旺盛、俄罗斯产量前景下调以及其他市场上涨的影响。相比之下，世界玉米价格总体保持稳定，温和上涨了0.3%，原因是全球作物前景的改善以及美国和乌克兰进入收获季，抵消了飓风引发的美国港口运行中断所带来的上涨压力。尽管如此，玉米价格较2020年同期仍高出近38%。粮农组织专家指出，在主要谷物中，小麦是未来几周的关注重点，因为需求将会经受价格快速上涨的考验。

植物油价格指数9月份平均为168.6点，环比上涨1.7%，同比高出约60%。上涨主要由于棕榈油和菜籽油价格走高，而大豆油和葵花籽油的报价则呈跌势。国际棕榈油价格连续第3个月走强并已达到10年高位，原因是在全球进口需求强劲的同时，持续的劳动力短缺引发市场对马来西亚产量低于潜在水平的关切。全球菜籽油的长期供应紧张也带动其价格显著上涨。与之形成对照的是，国际大豆油和葵花籽油价格下跌，分别是因为生物柴油行业对大豆油的吸收量存在不确定性，以及2021/2022年榨季全球供应前景充足。

乳制品价格指数9月份平均为117.9点，环比上涨1.5%。9月份该指数中的所有乳制品国际报价均有所上升，其中脱脂奶粉和黄油涨势强劲，除了全球进口需求稳固这一因素之外，也受到了出口供应有限，尤其是欧洲的低库存与牛奶产量季节性下降的叠加影响。正处于新产季初期的大洋洲牛奶产量有限，加上库存量低，也为世界黄油和脱脂奶粉价格上涨提供了支撑。与此同时，在欧洲产量受限、低库存和内部需求稳定的综合作用下，全脂奶粉和奶酪价格温和上扬。

肉类价格指数9月份平均为115.5点，与上月基本持平，年化则上涨26.3%。9月份，全球羊肉需求坚挺而出口供应仍然趋紧，其国际报价因此进一步上涨。大洋洲和南美洲肉牛出栏供应有限导致全球供应承压，牛肉价格的涨势也有增无减。禽肉报价在连续9个月上涨之后因全球供应量增加而下滑。国际猪肉价格因中国进口需求下降和以欧洲为代表的内需低迷而下跌。

食糖价格指数9月份平均为121.2点，环比上涨0.5%，同比涨幅为53.5%。最大食糖出口国巴西遭遇长期干旱天气和霜冻，引发减产担忧，继续支撑国际食糖价格走强。此外，乙醇价格上涨也促使巴西将更多甘蔗用于生产乙醇。但是，全球食糖进口需求放缓以及印度和泰国等主要出口国生产前景良好，其价格的上行压力因而受到抑制。

粮农组织食品价格指数是衡量一揽子食品类商品国际价格月度变化的尺度。它由5个商品类别的价格指数的加权平均数构成，权数为2014年至2016年各商品类别的平均出口贸易比重。

(责编：赵超、陈键)