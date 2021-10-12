原标题：“月壤”研究迎来首个发现：月球地质延寿约十亿年

记者从国家航天局获悉，以嫦娥五号月球样品为研究对象的首篇学术成果《嫦娥五号年轻玄武岩的年代与成分》，于北京时间10月8日凌晨在线发表在国际学术期刊《科学》（Science），该研究证明月球在19.6亿年前仍存在岩浆活动，使此前已知的月球地质寿命延长了约10亿年。

月球的岩浆作用在何时停止，一直是月球演化历史研究中的重大科学问题之一。

自美国和苏联分别执行“阿波罗”和“露娜”月球探测任务以来，在对这些样品进行长达52年的科学研究后，人类对月球的地质演化历史有了更清晰的认识，但月球的岩浆作用在何时停止，即月球在地质意义上何时死亡，这一月球演化历史研究中的重大科学问题仍未得到解决。此前发现月球最年轻的岩浆活动约为29亿年。

2020年12月17日，嫦娥五号返回器携带1731克月球样品成功返回地球，这是人类时隔44年再迎月球样品。很多科学家希望从嫦娥五号样品研究中获得更年轻的岩浆事件结果，以完善月球岩浆演化历史。

2021年7月12日，嫦娥五号第一批月球科研样品共计31份向13家科研机构发放。中国地质调查局中国地质科学院地质研究所北京离子探针中心研究员刘敦一团队获得的月球样品，包括原始月壤样品两克，月球玄武岩、角砾岩薄片1片，其包含的各类岩屑、玻璃、单矿物等组分记录着丰富的月球演化信息。

据刘敦一介绍，他们拿到样品后，马不停蹄地“投入战斗”。他们和地质所海外高级访问学者澳大利亚科廷大学Alexander Nemchin教授领衔的国际研究团队，日夜兼程对样品中的岩石和矿物进行了密集、高强度的元素和同位素分析工作，并在此基础上开展了系统的年代测定，研究团队中国内外成员实时远程讨论。

“嫦娥五号任务采样位置设计在月表最年轻的月海玄武岩区域，通过表取和钻取两种形式采集到共1731克月球样品。”刘敦一说，研究团队用详尽的微区原位高分辨率二次离子质谱定年数据，以及坚实的岩石矿物地球化学数据，证明了月球直至19.6亿年前仍存在岩浆活动，为完善月球演化历史提供了关键科学证据。

他透露，8月7日，文章就投到了《科学》杂志，使得此次从拿到样品到文章发表仅用了不到3个月时间。

来自国家航天局的消息称，对月球样品的更多科学研究工作正在进行，第二批月球样品发放工作按程序开展，相关科学成果将及时发布。

(责编：赵超、陈键)