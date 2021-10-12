李立峰 沈舟华

原标题：赌博网站变“杀猪”利器，建站维护也是犯罪

通过包装虚假人设、网络婚恋交友来“觅猪”，通过甜言蜜语、小利诱惑来“养猪”，只待时机成熟，就以赌博网站等“杀猪利器”来谋财“杀猪”。此类赌博网站，输赢全由后台控制，赚的是后台控制的账面余额，赔的是无法提现的真金白银。这控制后台的技术支持是行骗得逞的关键所在，已经构成了刑事犯罪。近日，重庆市铜梁区检察院提起公诉的一起帮助信息网络犯罪活动案，获法院有罪判决。

“他说负责维护网站，晓得这个网站后台有漏洞，每次开奖绝对赚。我就听他的耍了几次，前几次都赚了，要提现就不让了，两天被骗了100万元啊！”2020年11月11日，被害人陈女士来到铜梁区公安局报警，声泪俱下哭诉。

2020年10月，陈女士通过QQ认识了一名网友，二人关系迅速升温，“我还以为捡到宝了，搞网恋碰到了知情识趣的IT男”。

11月1日，对方说自己在一个赌博网站做维护，知道网站后台有漏洞，开奖就能稳赚不赔。陈女士按照对方指示安装了“光辉国际”的App，登录对方账号操作了几次，果然如其所言都赢了钱。

在对方的游说下，陈女士开了账号，先充值50万元，按对方指示操作了三次后，对方说这个漏洞不能用了。当时陈女士的App余额涨到了160多万元，看着余额飞速上涨，陈女士开始飘飘然。

11月7日，尝到甜头的陈女士又充值50万元，按照对方指示操作了几次，对方又说这个漏洞不能用了。此时陈女士的App余额已经涨到了280多万元，禁不住对方再三游说预约了300万元。随后，对方声称要控制风险暂时没有漏洞，还说不要提现，引起了陈女士的警觉。陈女士赶紧提现，发现条件是要先完成预约的300万元，这才确认被骗。

2020年11月12日，铜梁区公安局受理并立案侦查，经调取光辉国际网站后台数据进行分析，发现网站租用的服务器在香港，付费租用的正是犯罪嫌疑人彭某某。

12月1日，彭某某在湖北省钟祥市家中被抓获，经讯问，对其帮助他人搭建非法网站并从中获利的犯罪事实供认不讳。

“是老朱（另案处理）让我做的，服务器是我租的，域名是我买的，我就是挣点辛苦钱。”以为自己只是收钱办事的“打工人”，彭某某犹存侥幸心理。

彭某某所说的老朱，正是让陈女士上当受骗的诈骗团伙中的一员。

2020年6月，彭某某通过网络认识了老朱，明知对方在实施网络违法犯罪活动，仍同意为对方搭建赌博、外汇等网站。不到半年，彭某某为对方搭建50余个用于违法犯罪的网站，其中包括30个赌博诈骗网站，导致陈女士等多名被害人被骗。

铜梁区检察院检察二部主任雷明之介绍说：“这些网站在运行时能够通过后台控制输赢或亏损结果，并限制参与人员取回充值资金。同时，彭某某还制作了防红网站用于逃避反诈网络平台的安全检测或提醒，加大了识别电信网络诈骗犯罪的难度。”

“被告人彭某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金3万元。继续追缴被告人彭某某的违法所得465950元，予以没收上缴国库。”近日，铜梁区法院对铜梁区检察院提起公诉的这起帮助信息网络犯罪活动案作出判决，检察机关的量刑建议被全部采纳。

“当下互联网犯罪多发，一些打着‘网络打工人’名头的技术支持工作可能已经触犯帮助信息网络犯罪活动罪。君子爱财取之有道，网络活动也要谨守法律底线，‘网络打工人’也必须牢牢守住法律底线，对网络犯罪的帮助行为，终将自食恶果，受到法律的严惩。”雷明之说。

据承办检察官介绍，遭遇“杀猪盘”骗局的远不止陈女士一人。当前，司法机关正以高压态势严厉打击“杀猪盘”等网络诈骗犯罪活动。检察官提醒，网络交友有风险，如果涉及钱财，要谨慎再谨慎。

(责编：赵超、陈键)