何若愚

原标题：买的游戏账号为啥无法登录

买来的游戏账号，没多久便“不翼而飞”，这是怎么回事？8月16日，经浙江省诸暨市检察院提起公诉，法院一审以非法获取计算机信息系统数据罪判处吴某有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金2万元。

诸暨市某信息技术有限公司旗下有一个游戏账号交易平台，通过买卖游戏账号赚取手续费盈利。2019年，公司购得吴某、王某、薛某等人游戏账号，并通过平台出售，但出售没多久便接到客户投诉称账号无法登录。公司经调查发现，这些账号竟然都被原号主申请找回了，公司要求原号主退还账号，均被拒绝。根据与买家的交易合同约定，公司只好原价赔付各买家损失共计9万余元。

无独有偶，诸暨市民柴某花了2.5万元从网友肖某手中购买一游戏账号。一年后，柴某想把账号转卖他人，向肖某询问游戏账号的手机验证码用来修改账号信息，修改完成之后，柴某以1.5万元的价格将账号转卖。然而此时，肖某收到了一条平台确认短信：“是否为本人操作？”肖某临时动起了歪脑筋，撤回了修改绑定信息。次日，买家告知柴某，其出售的账号无法正常登录，柴某再次联系肖某时，发现自己已被拉黑。

案件经公安机关立案后，移送至诸暨市检察院审查起诉。检察院经审查查明，吴某、王某、薛某等人通过平台申诉恶意找回自己出卖给平台的账号，或继续控制账号，或再次出卖账号获利；而肖某则是在收到短信当日撤销了修改绑定信息，并通过“忘记密码”的方式重置游戏账号密码，将游戏账号找回，再次出售获利。

随着网络游戏风靡，游戏账号“一号多卖”案件多发。到目前，诸暨市检察院共受理相关审查起诉案件10件22人，涉及被害人、被害公司30余人（家），犯罪嫌疑人非法获利共计66万余元。该院适用认罪认罚从宽制度，所有犯罪嫌疑人均退赃退赔。该院对情节相对较轻的犯罪嫌疑人作相对不起诉处理，其他犯罪嫌疑人均被以非法获取计算机信息系统数据罪起诉至法院并获刑。

(责编：赵超、陈键)