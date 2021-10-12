姜琳

原标题：我国将启动新一轮专业技术人才知识更新工程

近日，人力资源和社会保障部、财政部、工业和信息化部、教育部、科技部和中国科学院决定实施新一轮专业技术人才知识更新工程。工程将以培养高层次、急需紧缺和骨干专业技术人才为重点，主要在新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业领域，开展大规模知识更新继续教育，每年培训100万名创新型、应用型、技术型人才。

据人社部有关负责人介绍，工程设4个重点子项目：一是高级研修项目，按照高水平、小规模、重特色的要求，每年举办300期左右国家级高级研修班，培养2万名左右高层次专业技术人才和经营管理人才；二是专业技术人员能力提升项目，以更新知识结构、掌握先进技术、提升专业水平、提高创新能力为主要内容，每年培养培训各类专业技术人才90万人左右；三是数字技术工程师培育项目，主要面向人工智能、物联网、大数据、云计算、智能制造、区块链、集成电路等领域，实施规范化培训、社会化评价，每年培养培训数字技术技能人才8万人左右；四是国家级专业技术人员继续教育基地建设项目，分期建设一批国家级继续教育基地。

2011年至2020年，我国实施了第一轮专业技术人才知识更新工程，在装备制造、信息、生物技术、新材料等12个重点领域和现代物流、知识产权、食品安全等9个现代服务业领域，累计开展了1264.3万人次知识更新继续教育活动，建设了200家国家级专业技术人员继续教育基地，完成了每年约百万人次高层次急需紧缺专业技术人才的培训任务。

上述负责人表示，新一轮知识更新工程将紧紧围绕中央人才工作会议确定的目标任务和战略重点，着眼于打造一流科技领军人才和创新团队，着眼于造就规模宏大的青年科技人才队伍，培养大批卓越工程师和专业技术骨干，加快人才自主培养，提高人才供给能力，为经济社会高质量发展提供有力人才支撑。

(责编：赵超、陈键)