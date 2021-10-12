丁乐

原标题：创新，让“中国第一展”金字招牌金光不褪

10月9日，一名工作人员走过第130届中国进出口商品交易会吉祥物蜜蜂“好宝 Bee”和“好妮 Honey”宣传海报。两个开心的吉祥物奔跑跳跃、伸展手臂，热情欢迎全世界朋友，彰显中国持续扩大对外开放的坚定决心，拥抱世界、共建人类命运共同体的真诚愿望。 新华社记者刘大伟摄



第130届广交会吉祥物蜜蜂“好宝Bee”和“好妮Honey”近日亮相，这是广交会自1957年创办以来首次发布吉祥物。勤劳、团结、奉献的蜜蜂，寓意着广交会汇聚中国制造与中国“智”造，服务全球人民美好生活。

广交会，全称“中国进出口商品交易会”，是中国目前历史最长、规模最大、成交效果最好的综合性国际贸易盛会，被誉为“中国第一展”。回顾65年历程，广交会从未间断，创新发展贯穿始终。

1957年广交会首次创办，20世纪70年代一度贡献全国过半出口额；改革开放后，首批获得自营进出口权的私营企业于1999年登台，广交会为他们打开对外贸易的第一扇门；2001年中国加入世贸组织，同年广交会采购商数量突破10万；随后采购商数量与成交额屡创新高，办展也从一届两期变成一届三期，主要出口产品从初级产品转向制成品、“智”造品；自2007年第101届起，广交会相继设立进口展区、品牌展区，发展为“买卖全球”的综合性贸易平台。

创办至今，广交会与210多个国家和地区建立贸易关系，累计到会境外采购商约880万人，海珠桥边、流花湖畔、琶洲塔下，都留有他们的足迹。随着市场需求高涨，展馆规模扩大、四度迁址，建筑面积现超过110万平方米。当下，广交会展馆四期项目建设如火如荼，建成后，广交会展馆将成为全球最大的会展场馆之一。

面对新冠肺炎疫情暴发、外贸市场不景气等挑战，广交会在非常时期行非常之举——2020年第127届广交会首次完全以网络形式举办，数十万采购商和百万中国外贸从业者做起“云生意”。

广交会接连三次“登云”，中国线上贸易方案愈加成熟。升级官网、增加互动、加强对接，线上平台日渐完善，先进的中国互联网产业、数字基础设施建设和制造实力，成为打破贸易时空界限强有力的支撑。每届广交会四五十场的推介会和海外营销矩阵广邀天下客，使中外贸易之桥更牢固，也让中国发展新成果进一步与全球共享。

企业也在以变应变，贸易新模式、洽谈新方式、产品新前沿、合作新商机层出不穷；海外推广更精准，直播带货更熟练，服务业务更多元。他们的新技术应用和商业探索助推外贸高质量发展，帮助稳定全球供应链并有效推动经济复苏。采购商被“圈粉”，来源地分布之广屡创新高。

眼下，第130届广交会将首次线上线下融合举办，这是常态化疫情防控背景下我国举办的一场重大国际经贸活动。中国对外贸易中心主任储士家表示，本届广交会呈现出来的效果将更新、更实、更好看。首次以促进国内国际双循环为主题、邀请境内采购商和境外机构在华采购代表等新面孔、引入海外仓和航运物流企业等新主体……种种迹象表明，广交会的产品结构、主体结构、贸易服务链、市场布局都在不断优化。

顺应潮流之变、响应时代之需，广交会通过线上线下融合、出口进口融合、外贸内贸融合、展览会议融合的创新，提供功能更全、服务更优、体验更佳、效率更高的贸易平台。第130届广交会预计将有超过20万采购商线下采购，大量采购商线上采购，新老朋友再携手，势必绘就出更精彩的国际经贸合作图景。

(责编：赵超、陈键)