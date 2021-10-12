日前，世界自然保护联盟更新了濒危物种红色名录，评估了全球约13.8万个物种受到威胁的风险，其中逾3.8万个物种面临灭绝威胁。生物多样性为人类提供了丰富多样的生产生活必需品、健康安全的生态环境和独特别致的自然景观文化等，是人类赖以生存和发展的重要基础，关系人类的福祉，保护生物多样性迫在眉睫。

近年来，得益于我国生态文明建设力度的持续加大，生态环境质量得到持续改善，取得显著成效，亦为国际生物多样性保护提供了中国样本，不少隐匿已久的珍稀动物在中国大地上“集体回归”：

大熊猫野外种群数量40年间从1114只增加到1864只

朱鹮由发现之初的7只增长至目前野外种群和人工繁育种群总数超过5000只

亚洲象野外种群数量从上世纪80年代的180头增加到目前的300头左右

海南长臂猿野外种群数量从40年前的仅存两群不足10只增长到五群35只

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法国生物学家伊莲娜·佩尔捷曾表示，中国在保护生物多样性方面作出很多努力，建设自然保护区、划定生态保护红线等措施科学有效，值得其他国家学习和借鉴。

保护自然生态环境人人有责。为提高公众环保意识、环保理念，高通中国秉承科技赋能生态环保的使命与中国国家地理达成战略合作，双方以 “用科技的力量，传递生命的力量”为合作主题，中国国家地理的摄影师们将利用搭载高通骁龙移动平台尖端影像技术所支持的智能手机，拍摄中国野生生物高清视频短片，向大众呈现生命之美的细腻灵动瞬间。

摄影师利用搭载高通骁龙移动平台的智能手机拍摄。高通供图

高通认为，让科技赋能生态，不仅能更好为记录自然之美提供便利支撑，唤醒大众关注自然、关爱生命的野生生物保护意识。作为社会大众，须要将环境保护的思想、理念落实到行动上，才能为自然生态环境提供更有效的保护，才能更好地以和谐之姿与自然共生。

据了解，高通中国将于10月13日 20:00在央视频开启《我眼中的国家公园》直播活动，邀请北京大学生命科学院教授吕植；《中国国家地理》杂志社社长兼总编辑李栓科；影像技术合作伙伴、高通公司产品市场高级总监徐恒；野生动物摄影师徐健等多位嘉宾，一同畅谈他们眼中的国家公园。

此外，在此次直播中将播出四支展现生物多样色彩的纪录片，包括《三江流之夏》《雨林王国》《秦岭四小宝》和《三江并流》——纪录片深入绿野山河之间，抓取野生动物的灵动瞬间，用高清视频展现绿色、壮丽的自然气象，也为置身城市中生活的你我提供绿色窗口。(王仁宏）

(责编：李楠桦、吕骞)