人民网北京10月12日电 (记者杨曦)国家统计局将于13日公布2021年9月份居民消费价格指数(CPI)月度报告和工业生产者价格指数(PPI)月度报告。近日，多家机构纷纷发布宏观研究报告，对9月份CPI、PPI进行了预测，并对四季度走势进行了展望。

机构预测的平均值显示，9月份CPI同比或上涨0.9%，PPI同比或上涨10%。国家统计局此前公布的数据显示，2021年8月份，CPI同比上涨0.8%， PPI同比上涨9.5%。展望四季度，机构普遍分析认为，CPI整体将保持温和，PPI或继续高位震荡。

9月份预测：CPI低位运行 PPI持续走高

机构预测9月份CPI、PPI同比涨幅。人民网杨曦 制图

“9月以来国内统筹疫情防控和社会经济发展工作扎实推进，这一轮疫情的扩散基本得到控制，影响经济恢复的短期因素逐步消失，国民经济持续稳定恢复。从价格方面来看，食品价格环比回落，服务业价格平稳，预计9月CPI涨幅保持在0.5%；煤炭钢铁价格继续走高，PPI再创年内新高，预计PPI 涨幅上升至10.2%。”北大国民经济研究中心发布的研报分析。

光大证券发布的研报预计，9月CPI同比回落至0.7%。食品方面，鲜菜价格结束季节性上涨，猪肉、鲜果价格继续走低；非食品方面，受双节假期提振，出行类服务业活动大幅回暖，预计9月服务价格环比回正。PPI方面，预计9月PPI同比上行至10.3%，供给收缩导致PPI环比涨幅进一步扩大。受电煤紧缺和能耗双控政策影响，江苏、浙江、广东等省份出现限电限产，波及黑色、有色、建材等大宗商品生产，同时能源紧缺也导致煤炭、原油价格上涨明显。

华泰证券发布的研报分析，9月全国多地采取限产限电措施，供给端因素推动原材料价格上涨，同时，螺纹钢、铜、铝和塑料等价格亦重回上行，预计9月PPI环比增速可能明显高于8月，同比增速可能冲高至11%附近。CPI方面，猪肉价格环比小幅下跌，但鲜菜鲜果、交通、文娱等价格可能受中秋假期影响上升，CPI同比增速或回升至1.3%。

四季度展望：CPI温和上行 PPI高位震荡

展望四季度，财信国际经济研究院发布的研报预计，CPI将温和上行，PPI将在高位震荡。CPI方面，服务业修复、价格传导将带动CPI中枢回升，但疫情扰动难消、消费缓修复和猪肉拖累作用仍存，四季度CPI通胀整体温和，预计全年中枢处于“1”时代。PPI方面，环保限产等供给约束将继续支撑新涨价因素，四季度PPI高位震荡的概率偏高，但考虑到国内经济动能边际趋缓，加之翘尾因素较快降低，预计年底PPI将小幅回落，全年中枢在“7”时代。

国金证券发布的研报分析，CPI方面，根据消费表现预计核心CPI上行空间有限，而猪肉价格对于食品分项的拖累有望缓解，因此CPI或在区间内震荡。PPI方面，从三季度来看，支撑PPI同比增速的逻辑从国际定价的商品转向国内定价的商品；往后看，“保供稳价”的政策基调没有发生变化，大宗商品价格运行仍然由供需逻辑主导，预计四季度PPI或高位回落。

“近期召开的中央全面深化改革委员会第二十一次会议强调，要完善战略储备市场调节机制，增强大宗商品储备和调节能力。9月22日国常会再次强调要更多运用市场化办法稳定大宗商品价格。在此背景下，预计PPI同比涨幅将在四季度见顶，短期内还将在高位持续一段时间。”华龙证券发布的研报认为，“CPI短期内反弹空间不大，但后期需关注疫情得到有效控制后，内需逐步复苏释放带来的人工成本及服务价格的提升。”

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