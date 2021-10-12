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人造板甲醛释放量迎来新国标 保障人体健康安全

2021年10月12日11:14 | 来源：人民网
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人民网北京10月12日电 （记者孙博洋）长期以来，家具甲醛等有毒有害物质含量超标问题受到社会各界广泛关注。在11日市场监管总局举办的“标准促进可持续发展”新闻发布会上，相关负责人就《人造板及其制品甲醛释放量分级》等4项国家标准进行了解读。

会上，国家林草局科技司司长郝育军表示，作为家具主要材料，人造板及其制品产品质量，特别是甲醛等有毒有害物质含量事关人民群众身体健康和生活质量。我国是世界上最大的人造板及其制品生产国、消费国和国际贸易国，提高产品质量，保障人民群众身体健康，责任十分重大。 

会上，郝育军对4项国家标准主要情况进行了介绍。

第一个标准是《人造板及其制品甲醛释放量分级》，今年3月9日发布，已于10月1日正式实施，其规定了室内用人造板及其制品甲醛释放量分级要求、试验方法以及判定规则。该标准在强制性国家标准的基础上，进一步对人造板及其制品的甲醛释放量提出更高质量的分级要求，将室内用人造板及其制品的甲醛释放量按照限量值分为E1级（≤0.124mg/m3）、E0级（≤0.050mg/m3）和ENF级（≤0.025mg/m3）三个等级。其中，E1级同ISO国际标准《木质人造板 刨花板》《木质人造板 干法纤维板》保持一致；E0级与欧洲的最严格木质地板生态标签标准甲醛限量值一致，ENF级是目前国际上最严格的人造板及其制品甲醛限量要求。 

第二个标准是《基于极限甲醛释放量的人造板室内承载限量指南》，今年3月9日发布，已于10月1日正式实施，其给出了基于极限甲醛释放量的人造板室内承载限量的基本原则、计算方法等信息。依据此标准，可根据室内空气甲醛浓度要求及人造板极限甲醛释放量等，计算出单位室内面积下人造板及其制品最大使用量，为室内装饰装修提供科学指导。 

第三个标准是《人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定》，今年8月20日发布，2022年3月1日起实施，其规定了人造板饰面材料和饰面层中铅、镉、铬、汞重金属元素含量的测定方法。该标准的实施应用，为人造板饰面材料中重金属含量检测提供了科学检测方法（原子吸收分光光度计、原子荧光光谱仪、电感耦合等离子体发射光谱仪），对提高人造板饰面材料质量、降低重金属使用风险具有重要意义。 

第四个标准是《装饰单板贴面人造板》，今年8月20日发布，2022年3月1日起实施，其规定了装饰单板贴面人造板的术语和定义、分类、理化性能、测量和检验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存要求等，对装饰单板贴面人造板浸渍剥离性能、表面胶合强度、甲醛释放量等提出明确要求，对其质量指标进行了更加全面的规范。标准的应用实施，对促进装饰单板贴面人造板产品质量提升，对引领产品技术进步，对推动装饰单板贴面人造板在家具制造和室内装饰装修领域应用具有重要意义。

市场监管总局标准技术司副司长陈洪俊表示，人造板及其制品产品质量的好坏直接影响家居环境的品质，事关消费者身体健康和生命安全。《人造板及其制品甲醛释放量分级》等4项国家标准规定了室内用人造板及其甲醛释放量分级要求，基于极限甲醛释放量的人造板室内承载限量计算方法等内容，引导企业提高安全要求，为消费者提供更安全的产品，同时也可有效指导消费者在室内装饰装修中合理使用人造板产品，减少室内空气污染，保障人体健康安全。

(责编：乔业琼、吕骞)

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