人民网北京10月12日电 （申佳平）日前，为加快推进电价市场化改革，完善主要由市场决定电价的机制，保障电力安全稳定供应，国家发展改革委印发《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》，要求扩大市场交易电价上下浮动范围，将燃煤发电市场交易价格浮动范围由现行的上浮不超过10%、下浮原则上不超过15%，扩大为上下浮动原则上均不超过20%，高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制。

今日，在国家发展改革委召开的专题新闻发布会上，国家发展改革委相关部门负责人针对“此次改革是否影响物价”等问题作出回应。

问题1：改革影响物价水平吗？

国家发改委价格司副司长、一级巡视员彭绍宗表示，此次改革，特别强调要保持居民、农业用电价格的稳定，对居民消费价格指数（CPI）没有直接影响。如果市场交易电价上浮，会在一定程度推高企业特别是上游生产企业用电成本，对工业生产者价格指数（PPI）有一定推升作用，但改革措施有利于改善电力供求状况，更好保障企业用电需求，促进企业平稳生产、增加市场供给，从总体上有利于物价稳定。总体来看，此次改革对物价水平的影响是有限的。

问题2：改革影响居民、农业用电吗？

国家发展改革委价格司司长万劲松表示，国家发改委在推动改革、开展各项工作中，始终把保障民生放在重要位置。此次改革，明确居民，也包括执行居民电价的学校、社会福利机构、社区服务中心等公益性事业用户，以及农业用户用电，由电网企业保障供应，仍执行现行目录销售电价政策。改革实施后，居民、农业用户将和以往一样购电用电，方式没有改变，电价水平也保持不变。

问题3：改革影响企业用电成本吗？

国家发改委价格司副司长、一级巡视员彭绍宗回应称，全面放开燃煤发电上网电价，扩大上下浮动范围，在电力供需偏紧的情况下，市场交易电价可能出现上浮，在一定程度上推升工商业企业用电成本。但需要分用户类别来看，对高耗能企业市场交易电价，规定其不受上浮20%限制，这样上浮不限，就是要让用电多、能耗高的企业多付费。其他工商业用户，单位产品生产用电少，用电成本在总成本中占比总体较低，市场交易电价出现一定上浮，企业用电成本会有所增加，但总体有限。

同时，国家发展改革委考虑到不同用户的情况，还作了针对性安排：一是各地根据情况有序推动工商业用户进入市场，并建立电网企业代理购电机制，确保平稳实施。二是鼓励地方通过采取阶段性补贴等措施对小微企业和个体工商户实行优惠。三是继续落实好已经出台的支持民营企业发展、中小微企业融资、制造业投资等一系列惠企纾困措施。

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