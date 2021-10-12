原标题：搭平台、建场景 交通银行产业链金融再升级

“每到季末、年末，都是企业融资用款的高峰期，以往此时向银行借款都需要等很久，也不知道最后能否拿到融资。现在通过‘交航信’，我们坐在办公室，点点鼠标就能申请融资了，不需要审批额度，几秒钟融资就到账了。”上海一位小企业负责人如是说。

交通银行相关负责人介绍，“交航信”是基于航信供应链金融服务平台，由交行和金网络(北京)电子商务有限公司共同打造的线上供应链融资产品。买方企业通过航信平台对应付账款进行确权并签发航信，卖方企业获得航信后可通过航信平台或交行网银直接申请融资，无需授信额度，无任何线下操作，全流程自动放款，资金秒级到账，大大缓解了企业过去收款周期过长、流动资金紧张的局面。产品上线以来，“交航信”充分发挥了核心企业在产业链中的主导作用和信用优势，为上下游中小企业提供了便捷、优质、低成本的融资服务。短短一年间，交航信融资额已超百亿元，服务制造业、建筑业、新能源、新材料等行业核心企业超200家，供应商超2000家。

据悉，交通银行近年来持续发挥金融科技创新优势，深耕产业链金融业务。截至发稿前，交行产业链金融服务网络已辐射超5000家核心企业、50000家链属企业，搭建了基于应收、应付、票据、存货、预付款等多个场景的金融服务平台，实现了与国内50家高端制造业、建筑业、汽车业、电子通信行业龙头企业及15个第三方供应链金融服务平台的系统对接；针对核心企业及中小微企业贸易交易及资金服务的智慧产业链金融平台也正在搭建中。

(责编：曹淼、董童)