人民网记者 许维娜

编者按：就业是最大的民生，事关经济发展和社会稳定大局。今年3月，国家发展改革委等6部门联合印发《关于深入组织实施创业带动就业示范行动的通知》，实施社会服务领域双创带动就业、高校毕业生创业就业“校企行”、大中小企业融通创新、精益创业带动就业等4个专项行动。截至8月末，创业带动就业示范行动已累计创造就业机会240万个。先进典型犹如一股活水，可以激荡起滟滟碧波。示范行动涌现出哪些好经验、好做法？人民网财经推出“创业带动就业示范行动”系列报道。

随着乡村振兴的稳步推进，返乡创业就业成为了农民收入新的增长点。在此背景下，各地不断结合自身独特资源和区位优势，发掘身边的创业新点子，孵化返乡创业项目。不少双创示范基地形成了声势浩大的返乡创业“雁归效应”和创新创业“羊群效应”。

来自河南鹿邑的谢绍峰年轻时南下深圳，打拼多年。2016年，受到“引凤还巢”工程的感召，谢绍峰回到家乡创业，他沿着“老乡聚起来、产业引回来、人才用起来”的创业新路线经营公司，吸引了一批世界知名化妆刷企业落地鹿邑。

随着产业规模的扩大增加了对人力的需求，也带来了更多就业岗位。鹿邑县人社局返乡创业服务股股长杨昆告诉记者，这家公司吸纳了农村转移劳动力100多人，安置贫困人口就业20多人，并以“公司+农户”的模式，向广大农村分包毛工活，带动400多人就业。

鹿邑县化妆刷创业孵化园。来源：受访方供图

上述负责人表示，截至目前，在鹿邑县返乡创业示范园区落户的化妆刷产业创业企业近140家，带动全县化妆刷相关产业经营主体达到一千多家，园区从业3.8万人，共计带动就业5万余人。

园区内工人正在生产制作化妆刷。来源：受访方供图

“一把毛刷”雁归引凤，为当地百姓创造了更多就业机会的同时，更带动鹿邑县孵化出一批围绕多种产业发展的龙头企业。

鹿邑县澄明食品工业园、多走路鞋业二期、河南顶尚帽业有限公司等返乡企业纷纷落地双创孵化园；视氪盲人眼镜、金滔科技等7家创新型企业也已入驻工业创客小镇……如今，鹿邑县已经成为外出返乡人员的创业沃土和就业乐土。

为了帮助更多像谢绍峰一样的返乡创业“领头雁”，鹿邑县搭建了“鹿e家”返乡创业大数据服务平台，动态掌握鹿邑籍在外人员基本信息、就业情况、返乡意愿。

“‘鹿e家’重点突出三大核心。”杨昆告诉记者，一是精心设计功能板块，把老乡聚起来。平台综合展示鹿邑发展新面貌，以“家”为主题概念，将平台功能和板块融入小城大课堂等六大功能板块，提供政策推送等多种功能；推出鹿邑“随身办”，方便在外群众办事。

二是重点突出招商属性，把产业引回来。利用大数据平台创新功能，开创招商投资政策宣传栏，实现线上全方位、全时段招商宣传，力争把投资意向转化为投资落地。

三是持续推动返乡创业，把人才用起来。平台实时推送鹿邑发展动态、致富商机、扶持政策、公共服务，通过线上用工发布、线上创业培训、线上经验介绍等方式鼓励在外成功人士返乡创业。

可见，平台作为媒介，一方面通过政策宣传、服务改进、信息传递引导并留住鹿邑籍劳动者；另一方面，平台也让在外工作的鹿邑人了解到了家乡的情况，让创业者有意愿返乡。

截至目前，鹿邑县各种类型的“双创”实践共吸引返乡创业人员9万人，创办各类市场经营实体3.5万家，带动19.5万名劳动者在家门口就业。

(责编：乔业琼、吕骞)