原标题：58三季度人才流动报告：上海招聘平均月薪过万，北京求职最热门

10月12日，58同城发布了2021年三季度人才流动报告。数据显示，长江中游城市群招聘需求环比上升3.52%；上海、北京招聘需求环比小幅增长，分别为4.25%、5.54%；成都招聘与求职需求均居全国第二位；上海企业平均支付月薪为10569元；关中平原城市群求职投递环比上升53%。

数据显示，2021年三季度普工/技工职位招聘、求职活跃度双高，求职投递环比增幅为75.35%；家政保洁/安保、人事/行政/后勤类职位招聘排名上升，分列第四位和第五位；销售、司机/交通服务、物流/仓储类职位平均招聘薪资均在10000元以上。

具体来看，2021年三季度，企业招聘最活跃的城市前十位分别是深圳、成都、上海、北京、广州、重庆、东莞、苏州、杭州、武汉。这说明，四大一线城市和成都、重庆为首的新一线城市，无论在招聘需求还是人才吸引力方面，都有着较强的优势。

从职位薪资来看，2021年三季度招聘活跃职位中排名前十的职位分别是销售、司机/交通服务、物流/仓储、普工/技工、餐饮、生产管理与研发、质控/安防、家政保洁/安保、人事/行政/后勤、超市/百货/零售。上榜的职位依旧是与人们的生活息息相关的职业，可见生活服务业岗位一直有较大的关注度与发展空间。

众多岗位中，销售类职位企业招聘薪资资结构包含底薪与提成，从业者凭借多劳多得可实现较高收入，平均招聘月薪为11451元。司机/交通服务、物流/仓储类职位招聘，月薪均在10000元以上。普工/技工作为备受企业和求职者关注的职位，平均月薪也达9130元，餐饮作为较为普遍的服务业岗位，平均月薪也比较可观，高达8716元。此外，作为制造业企业生产环节的重要把关人，生产管理/研发与质控/安防岗位的招聘薪资均在8000元以上，其中质控/安防岗位薪资环比增长最高，月薪增长了7.14%至8239元。作为服务业的典型岗位，家政保洁/安保、超市/百货/零售平均月薪也都超过7000元。

(责编：曹淼、董童)