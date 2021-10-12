人民网北京10月12日电 （记者孙博洋）11日，市场监管总局在京以“标准促进可持续发展”为主题召开了新闻发布会。会上，相关负责人就近期公布的一批重要国家标准进行了解读。

据了解，今年10月14日是第52个世界标准日。今年世界标准日的主题是“标准促进可持续发展，共建更加美好的世界”，旨在向全球展示国际标准为实现可持续发展目标作出的巨大贡献，共促实现联合国2030年可持续发展议程，共筑支撑可持续发展的国际标准体系，共建更加美好的世界。

会上，市场监管总局标准技术司副司长陈洪俊表示，实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。此次发布的《水泥单位产品能源消耗限额》等4项能耗限额强制性国家标准和《数据中心能效限定值及能效等级》等4项能效强制性国家标准，旨在通过提升标准指标提高节能准入要求，引领行业节能降碳技术进步。同时发布的30项特高压交直流混联调控技术国家标准，从电网仿真分析、继电保护、安全稳定控制、调度自动化、网源协调、新能源调度等6个关键技术领域，支撑我国大电网安全稳定运行，促进我国新能源的规模化高效利用，推动构建以新能源为主的新型电力系统，为落实碳达峰、碳中和能源发展目标提供技术支撑。

国家发展改革委环资司副司长刘琼表示，节能标准是国家节能制度的基础，是提升经济质量效益、推动绿色低碳循环发展、建设生态文明的重要手段，是加强节能减排工作、实现碳达峰碳中和目标的有效支撑。

刘琼表示，新发布的8项节能强制性国家标准中，有修订了水泥和码头作业单位产品能源消耗限额，新制定葡萄糖酸钠和硅酸铝纤维及制品单位产品能源消耗限额，共4项能耗限额强制性国家标准。他表示，能耗限额标准是坚决遏制“两高”项目盲目发展、淘汰落后产能的重要技术法规，也为固定资产投资项目节能审查、节能监察、实施差别电价和惩罚性电价等节能举措提供了重要工作支撑。能耗限额标准成为引领工业等重点领域节能降碳的重要抓手。

据刘琼介绍，此次发布的新国家标准中，还修订了多联式空调（热泵）机组和交流电风扇能效标准，新制定数据中心和商用电磁灶能效标准，共4项能效强制性国家标准。

刘琼表示，能效标准是节能产品政府采购、节能产品所得税优惠的标准依据，也是能效标识制度、能效“领跑者”制度等政策实施的重要技术基础，在推广高效节能产品、促进绿色消费等方面产生了显著效益。

“值得一提的是，数据中心作为传输、储存、处理数据资源的新型基础设施，近年来用电量随着业务扩容增长迅猛，首次发布的《数据中心能效限定值及能效等级》建立了规范、统一的数据中心能效评价方法，规定了能效限定值等强制性能效准入要求，将为该领域实现绿色低碳发展提供关键的标准工具。 ”刘琼说。

据了解，此次发布的新标准将于发布后12个月正式实施，为企业和市场设置了1年过渡期。

(责编：乔业琼、吕骞)