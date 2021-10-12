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财政部下达补助经费30.3亿元 用于提高农村学生膳食补助

2021年10月12日15:06 | 来源：人民网
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人民网北京10月12日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日，财政部、 教育部印发《关于下达2021年城乡义务教育补助经费预算（第二批）的通知》（以下简称《通知》），向河北、山西、内蒙古等24省（自治区、直辖市）下达2021年城乡义务教育补助经费预算合计30.3亿元，用于落实今年秋季学期提高农村义务教育学生营养膳食补助国家基础标准政策。

2021年城乡义务教育补助经费预算表（第二批）。来源：财政部网站

根据《通知》，从2021年秋季学期起，农村义务教育学生营养膳食补助国家基础标准由每生每天4元提高至5元。中央财政下达2021年秋季学期国家试点地区提标所需资金的同时，提前预拨2021年秋季学期地方试点地区提标所需的部分资金，2022年对预拨的提标资金进行清算。

城乡义务教育补助经费纳入直达资金范围管理。《通知》要求，省级财政部门要会同教育部门做好直达资金分配、备案、下达、监控等工作；各地要做好全过程预算绩效管理。 

(责编：王震、吕骞)

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