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商务部：上周全国生产资料市场价格环比上涨2.3%

2021年10月12日15:43 | 来源：人民网
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人民网北京10月12日电 （记者赵竹青）据商务部监测，10月4日至10日，全国生产资料市场价格比前一周（下同）上涨2.3%。

煤炭价格继续上涨，其中动力煤、炼焦煤、二号无烟块煤价格分别为每吨890元、1147元和1192元，分别上涨5.3%、5.1%和2.3%。

钢材价格继续走高，其中槽钢、螺纹钢、高速线材价格分别为每吨5592元、5583元和5788元，分别上涨1.8%、1.5%和1.2%。

基础化学原料价格总体上涨，其中纯碱、硫酸、甲醇、聚丙烯价格分别上涨9.9%、3.6%、3.1%和0.1%。

化肥价格小幅上涨，其中尿素、三元复合肥价格分别上涨1.9%和0.7%。

成品油批发价格小幅走高，其中0号柴油、92号汽油、95号汽油价格分别上涨1.4%、0.9%和0.9%。

橡胶价格略有上涨，其中天然橡胶、合成橡胶价格分别上涨1%和0.5%。

有色金属价格以涨为主，其中铜、锌价格分别上涨0.8%和0.2%，铝价下降0.1%。

(责编：赵竹青、吕骞)

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