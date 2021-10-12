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商务部：上周全国食用农产品市场价格环比上涨0.2%

2021年10月12日15:45 | 来源：人民网
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人民网北京10月12日电 （记者赵竹青）据商务部监测，10月4日至10日，全国食用农产品市场价格比前一周（下同）上涨0.2%。

粮油价格总体稳定，其中豆油、花生油批发价格均上涨0.2%，大米、面粉和菜籽油批发价格均持平。

30种蔬菜平均批发价格每公斤4.61元，上涨4.1%，其中黄瓜、菠菜和生菜批发价格分别上涨32.4%、17.9%和10.7%。

6种水果平均批发价格略有下降，其中葡萄、柑橘和梨批发价格分别下降1.4%、1.3%和1%。

肉类价格总体下降，其中猪肉批发价格每公斤16.62元，下降2.8%，牛肉批发价格下降0.2%，羊肉批发价格上涨0.1%。

禽产品价格稳中有降，其中白条鸡批发价格持平，鸡蛋批发价格下降2.6%。

水产品价格小幅下降，其中黄花鱼、草鱼和鲤鱼批发价格分别下降1.9%、1.8%和1.4%。

(责编：赵竹青、吕骞)

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