人民网北京10月12日电 （记者王连香）记者从中国铁路昆明局获悉，10月12日10时，在中老铁路曼木树隧道出口，随着我国自主研制的新型长轨牵引车，将最后一组500米长钢轨精准推送到位，标志着中老昆万铁路全线铺轨完成，实现国内与国外连通，向着年底开通运营目标迈出了重要一步。

据介绍，中老铁路全线由国内段和老挝段组成，全长1000多公里。建成通车后，从云南昆明至景洪仅需3个多小时，至老挝万象有望实现直达运输、当日通达。

其中，国内玉溪至磨憨段正线全长508公里，共有隧道93座，桥梁136座，其中10公里以上特长隧道15座，桥隧比高达87.3%，最大坡度24‰。由于玉溪至景洪为双线，景洪至磨憨为单线，正线需铺轨863公里，站线铺轨129公里。

面对铺轨作业标准高、工期紧、交叉作业面多、24‰长大坡道给铺轨施工带来的巨大挑战，国铁集团统筹参建各方不断优化方案和资源配置，创新施工工艺，改造机械设备，采用机械化、自动化铺轨机组和施工信息化等手段，大幅提高了轨道精度和施工效益。

中国铁路昆明局滇南铁路建设指挥部副指挥长顾怀力介绍，中老铁路全线轨道铺通是中老铁路建设的标志性节点，后续将全力推进轨道精调、“四电”设备安装及调试等，为今年底开通运营奠定了重要基础。目前，中老铁路国内11个客运站装饰装修已接近尾声，绿化美化工程效果显现。