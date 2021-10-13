本报记者 李 贞

天津市河西区西岸相声剧场内，观众在网络取票机前排队取票。

孙凡越摄（新华社发）

某票务平台页面。

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近期，文化和旅游部颁布的国内首个演出票务领域行业标准《演出票务服务与技术规范》正式实施。专家表示，该标准的施行将进一步完善演出票务管理，治理行业乱象，推进演出领域数字化建设。

票务源头规范化管理

在北京某互联网企业工作的李舒平时喜欢看音乐剧、话剧等演出，但说起购票经历，她一脸无奈地告诉记者：“自从我喜欢的演员在一档综艺节目上火了，有他出演的音乐剧就越来越难抢到票，只能从‘黄牛’手里加价买票。”

随着国内演出市场日益繁荣，许多热门演唱会、爆款剧目的票常因稀缺而引发争抢。不少消费者表示，购票网站上的票经常“秒光”，但他们并不知道主办方究竟放出了多少票、“黄牛”手里又为何能囤积那么多票。

事实上，这一乱象背后是演出行业长期存在的票务系统不规范问题。此前，销售演出票的既有全国性的平台，也有各个地方的票务公司，还有剧场自有的票务系统和各种小型演出票销售公司等。演出票务市场信息不透明、演出票务缺乏统一标准，滋生了演出组织方不合理锁票、“黄牛”倒票等现象，严重阻碍了行业健康发展。

《演出票务服务与技术规范》实施后，有望扭转这一局面。据悉，该行业标准适用于剧场、剧院、会堂、礼堂等艺术表演场所以及在广场、体育场馆、旅游景区等各类临时搭建演出场所的营业性演出等，着重解决统一全国演出票务的内容、规格、编码、制作、发行等基本要求；统一全国演出票务的生成、打印、取票、印刷等具体要求；统一全国演出票务购票、检票、退票等全流程的规范化服务；制定演出行业的票务基本规则。在此基础上实现对全国演出票务市场数据进行采集和有效监管。

中国演出行业协会秘书长潘燕表示：“当各大演出票务平台全面按照此行业标准改进票务管理系统和票务销售系统后，将逐步消除品类划分不一、统计口径不齐的问题，保证所有出票系统‘先认证、后上岗’，实现票务源头规范化管理。”

每张票全流程可追踪

《演出票务服务与技术规范》首次进行了有关票务的编码规范，这意味着今后每张演出票的编码都有了全国统一标准。

统一编码将使票务管理系统和票务销售系统并行，票务管理系统将涉及场所管理、演出活动管理、实名购票、销售管理以及退票、检票等数据处理；票务销售系统会涉及用户账户管理、演出信息展示、售票、退票以及相关履约服务。“也就是说，我们手里的每一张演出票，都可以实现全流程追踪。”潘燕说。

统一信息编码还将为市场在售演出项目提供真实可靠的数据分析基础。编码能够快速对应大数据筛查，便捷掌握不同区域、不同类型的演出产品销售情况。

《演出票务服务与技术规范》要求提供演出票务管理的系统，应具有实名购票和支持数字化票券（电子票）的功能，这对行业实行实名制购票和电子票推广起到了积极作用。潘燕认为，实名制购票在防疫期间具有重要意义，对日常购票来说也能起到防“黄牛”的作用，但是哪些项目需要采用实名制购票或者电子票据，还需要演出主办单位根据演出行业相关法律法规、各级政府主管部门的要求和演出项目实际情况多方考虑，选择合适的票务销售策略。

据悉，《演出票务服务与技术规范》实施后，下一阶段，中国演出行业协会将在行业内开展全国票务系统标准认证工作，剧院、剧场单位所使用的票务系统都需要进行认证。依托标准，协会将逐步引导行业企业完善票务服务，有力助推全国演出行业的发展。

票房数据动态可监管

依据《演出票务服务与技术规范》的要求，各演出票务平台都要接入全国统一的票务信息采集与服务系统，这将为行业监管提供便利。潘燕说：“各方都接入这个平台后，所有的演出票务系统实时销售的信息包括订单信息，都会在平台上显示，管理部门就能实时监控票务的销售情况。如果有不按照规定销售的，管理部门可以通过高科技手段鉴别核查，以便实施有效监管。”

目前，已有多家票务系统的票务管理和销售数据按照要求与全国演出票务信息采集与服务平台对接，初步实现了跨系统演出票务信息的实时采集与统计。业内人士指出，这是中国在推动演出行业数字化发展上迈出的重要一步，它的建立初步实现了演出票房的透明化管理。同时，数据可视化也将帮助演艺产业链上的各个参与方更好地了解目标用户，从而提升整个行业的运作效率和工业化进程。

对演出行业从业者来说，利用全国演出票务信息采集与服务平台可以更精准地掌握行业动态以及自身作品的数据表现。以接入该信息采集平台的灯塔专业版APP为例，用户登录后可查看全国演出票房大盘，数据覆盖了戏剧、音乐、舞蹈、曲苑杂坛、旅游演艺、综艺等品类。具体到每一项，都可看到演出票房、在售项目、平均票价、票房排名等10余个细分维度。

灯塔业务总经理郑勇说，全国演出票务信息采集与服务平台的建立解决了行业数据归一的问题，灯塔专业版提供的演出数据就是要解决数据转化为生产力的问题。“灯塔专业版接入全国演出票房数据后，将全面推进演出行业数据服务体系和智能宣发服务体系的建设，解决行业内供需双方信息不对称的问题。未来，通过票房数据实时更新、宣发行为智能预估等功能，演出主办方可以精准锚定、触达、转化、留存目标观众，实现有效决策。”

(责编：白宇、赵欣悦)