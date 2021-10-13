本报记者 陆娅楠 邱超奕

国家发展改革委发布的《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》（以下简称《通知》）显示，有序放开全部燃煤发电电量上网电价。将燃煤发电市场交易价格浮动范围由现行的上浮不超过10%、下浮原则上不超过15%，扩大为上下浮动原则上均不超过20%，高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制。

10月12日，在国家发展改革委新闻发布会上，国家发展改革委价格司司长万劲松表示，“此次改革，在‘放开两头’，即放开发电侧上网电价、用户侧销售电价方面取得了重要进展，标志着电力市场化改革又迈出了重要一步。”

燃煤发电电量原则上全部进入电力市场，建立起“能跌能涨”的市场化电价机制

今年以来，全球能源行业出现新的变化，国际市场能源价格持续走高，部分国家电力价格大幅上涨；国内煤炭、电力供需持续偏紧，一些地方出现限电限产。

党中央、国务院对此高度关注。10月8日国务院常务会议作出专门部署，提出在保障安全生产前提下推动煤矿增产、优先保障煤炭运输、实施税收金融等政策支持煤电企业增加电力供应、改革完善煤电价格市场化形成机制等一系列举措，部署做好今冬明春电力和煤炭供应保障工作。

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，国家发展改革委迅速出台此次改革措施。

“按照电力体制改革‘管住中间、放开两头’总体要求，此次改革在‘放开两头’方面均取得重要进展，集中体现为两个‘有序放开’。”万劲松介绍。

在发电侧，有序放开全部燃煤发电电量上网电价。我国燃煤发电电量占比高，燃煤发电上网电价在发电侧上网电价形成中发挥着“锚”的作用。目前，已经有约70%的燃煤发电电量通过参与电力市场形成上网电价。

“此次《通知》明确推动其余30%的燃煤发电电量全部进入电力市场，这样将进一步带动其他类别电源发电电量进入市场，为全面放开发电侧上网电价奠定坚实基础。”万劲松说。

在用电侧，有序放开工商业用户用电价格。目前，大约44%的工商业用电量已通过参与市场形成用电价格。此次《通知》明确提出有序推动工商业用户都进入电力市场，按照市场价格购电，取消工商业目录销售电价。尚未进入市场的工商业用户中，10千伏及以上的工商业用户用电量大、市场化条件好，全部进入市场；其他工商业用户也要尽快进入。届时，目录销售电价只保留居民、农业类别，基本实现“能放尽放”。

同时，《通知》明确对暂未直接从电力市场购电的工商业用户由电网企业代理购电，代理购电价格通过市场化方式形成；要求电网企业首次向代理用户售电时，至少提前1个月通知用户，确保改革平稳过渡。

“这次改革是电力市场化改革又迈出的重要一步，真正建立起了‘能跌能涨’的市场化电价机制。”万劲松表示，从当前看，改革有利于进一步理顺“煤电”关系，保障电力安全稳定供应；从长远看，将加快推动电力中长期交易、现货市场和辅助服务市场建设发展，促进电力行业高质量发展，支撑新型电力系统建设，服务能源绿色低碳转型，并将对加快推动发用电计划改革、售电侧体制改革等电力体制其他改革发挥重要作用。

高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制，推动工商业用户都进入市场

“近期煤炭价格明显上涨后，一些地方电力市场的燃煤发电交易电价已实现上浮，对缓解燃煤发电企业经营困难发挥了积极作用。”国家发展改革委价格司副司长彭绍宗表示，扩大市场交易电价上下浮动范围，有利于更好地发挥市场机制作用，让电价更灵活反映电力供需形势和成本变化，在一定程度上缓解燃煤发电企业经营困难、激励企业增加电力供应，更好保障电力安全稳定供应。

特别值得注意的是，《通知》指出，高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制。

万劲松表示，遏制“两高”项目盲目发展是实现高质量发展的内在要求。高耗能行业无序发展，会增加电力保供压力，不利于绿色低碳转型发展。

“明确高耗能企业市场交易电价不受上浮20%的幅度限制，有利于引导高耗能企业市场交易电价多上浮一些，这样可以更加充分地传导发电成本上升压力，抑制不合理的电力消费、改善电力供求状况；也有利于促进高耗能企业加大技术改造投入、提高能源利用效率，推动产业结构转型升级。”万劲松说。

全面放开燃煤发电上网电价，推动工商业用户都进入市场，是否会增加企业成本？

“在电力供需偏紧的情况下，市场交易电价可能出现上浮，在一定程度上推升工商业企业用电成本，但需要分用户类别来看。对高耗能企业而言，就是要让它多付费。其他工商业用户，用电成本在总成本中占比总体较低，市场交易电价出现一定上浮，企业用电成本会有所增加，但总体有限。”彭绍宗解释。

考虑到不同用户的情况，国家发展改革委也作了针对性安排。一是各地根据情况有序推动工商业用户进入市场，并建立电网企业代理购电机制，确保平稳实施。二是鼓励地方对小微企业和个体工商户用电实行阶段性优惠政策。三是继续落实好已经出台的支持民营企业发展、中小微企业融资、制造业投资等一系列惠企纾困措施。

保持居民、农业用电价格稳定，改革对物价水平影响有限

《通知》指出，保持居民、农业用电价格稳定。居民（含执行居民电价的学校、社会福利机构、社区服务中心等公益性事业用户）、农业用电由电网企业保障供应，执行现行目录销售电价政策。各地要优先将低价电源用于保障居民、农业用电。

“改革始终把保障民生放在重要位置。改革实施后，居民、农业用户将和以往一样购电用电，方式没有改变，电价水平也保持不变。”万劲松表示，改革对居民消费价格指数（CPI）没有直接影响，对物价水平影响有限。

为保障改革平稳实施、落地见效，《通知》明确了多项保障措施。

一是全面推进电力市场建设。有序放开各类电源发电计划，健全电力市场体系，加快培育合格售电主体。

二是加强与分时电价政策衔接。加快落实分时电价政策，出台尖峰电价机制，做好市场交易与分时电价政策的衔接。

三是避免不合理行政干预。要求各地严格按照国家相关政策推进电力市场建设，对市场交易电价合理浮动不得进行干预。

四是加强煤电市场监管。及时查处违法违规行为，维护良好市场秩序；指导发电企业特别是煤电联营企业合理参与电力市场报价。

《通知》自2021年10月15日起实施，现行政策与《通知》不符的，以《通知》规定为准。

《 人民日报 》（ 2021年10月13日 14 版）

(责编：白宇、赵欣悦)