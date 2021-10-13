原标题：秉持生态文明理念 共建地球生命共同体

10月11日，《生物多样性公约》第十五次缔约方大会在云南昆明开幕。国家主席习近平12日以视频方式出席大会领导人峰会并指出，保护生物多样性有助于维护地球家园，促进人类可持续发展，国际社会要加强合作，心往一处想、劲往一处使，共建地球生命共同体。

“生态文明：共建地球生命共同体”是此次大会主题，体现了作为东道主的中国在推动全球生物多样性保护方面的主人翁意识和大国担当。生物多样性使地球充满生机，给予人类生存发展的基础。人与自然的关系既复杂又简单——她会投桃报李，也会以牙还牙。人类共同经历过的经验教训让我们深怀对自然的敬畏之心，寻求与自然和谐共生的发展方式。

中国近年来在保护生物多样性、促进人与自然和谐共生方面取得的积极成果得到世界人民点赞。我们看到，昔日漫天黄沙的地方今天已绿满山川，中国森林覆盖率和蓄积量连续30年实现“双增长”，90%的植被类型和陆地生态系统、65%的高等植物群落、85%的重点保护野生动物种群已得到有效保护，生物遗传资源收集保藏量位居世界前列，大熊猫、朱鹮等珍稀动物种群数量不断增加。特别是人们的保护环境意识大大提高了，例如，前段时间云南野生大象的北上及返回之旅，一路受到沿途政府和群众的关心和保护，还有网民的广泛关注，可以算得上一个标志性事件。

中国生态文明建设取得显著成效，得益于创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，也离不开科技的有力支撑。接下来，要继续秉持生态文明理念，进一步发挥科技在产业结构和能源结构调整中的作用，大力发展可再生能源；进一步发挥创新在建立绿色低碳循环发展经济体系中的作用，把生态优势转化为发展优势。

生态文明是人类文明发展的历史趋势。为让良好生态更多更公平地惠及各国人民，为推动实现碳达峰、碳中和目标，中国愿与各国携手同行，加强合作，推动建设更加公正合理、各尽所能的全球生物多样性治理新体系，共建地球生命共同体，开启人类高质量发展新征程。

(责编：赵超、陈键)