朱 彤 张景阳 何星辉

原标题：新疆“土特产” 满满“科技味”

“十四五”期间，新疆重点发展的石油石化、煤炭煤化工、电力、纺织服装、馕、葡萄酒、旅游等“十大产业”，将为新疆插上腾飞的翅膀，让各族群众有更多的获得感、幸福感和安全感。

日前，科技日报记者走进这片热土，探寻产业背后的科技力量，感受大美新疆的独特魅力。

致富锦“馕”里蕴藏的秘密

“我们的馕产品有几十种，卖得最好的是玫瑰馕，非常好吃……”加依娜手里拿着馕，面对直播镜头侃侃而谈，这是她作为一个带货主播的日常。

加依娜所在的乌鲁木齐馕文化产业园，现在是一个新的网红打卡点。工厂是透明的，每天，数百名员工都在紧张忙碌着。从揉面、烘烤到包装，一个个馕的生产过程毫无保留地呈现在每一个游客面前。火锅馕、油馕、牛奶馕、葱花馕、核桃馕……每天，各式各样的馕从这里新鲜出炉，令人垂涎欲滴。风味独特的馕是新疆的一张特色名片。但长期以来，新疆馕的生产主要以小作坊为主，分散难成规模。习近平总书记在第三次中央新疆工作座谈会上指出，要推动工业强基增效和转型升级，培育壮大新疆特色优势产业，带动当地群众增收致富。为此，新疆将馕产业列入“十四五”期间做优做强的十大产业之一。

可是，一个小小的馕饼，如何才能变成一个大大的产业呢？乌鲁木齐馕文化产业园用“三级跳”来破题：跳出本地、跳出传统、跳出产业。这背后，科技的作用功不可没。

要跳出本地，就必须通过技术创新来解决馕产品保质期短的问题。一个馕的制作要经历九道程序，每个环节都有可能受到微生物侵染。为此，乌鲁木齐馕文化产业园牵手新疆农业大学冯作山教授，研究馕各生产环节中微生物的污染途径，针对性地开发控制技术，以延长馕的保质期。

如何跳出传统产业？以高科技元素的工业化链条，乌鲁木齐馕文化产业园赋予馕更多中华饮食文化的内涵。同时，通过“工业+旅游”的发展模式，在新疆较早实现了馕的规模化生产。

现在，一天卖出60万个馕，可提供近2000个就业岗位，乌鲁木齐馕文化产业园已经成为新疆馕产业发展的一个缩影。小小馕饼也能撬动大产业，也能托起大民生。从昔日的小作坊到如今的“集团军”，悄然间，新疆的馕产业实现了“华丽转身”，正变成老百姓的致富锦“馕”。据不完全统计，目前，新疆已有5万余户家庭通过馕产业实现了脱贫致富。

科学种植“酿造”出的葡萄美酒

2003年，鄯善县洋海墓地发现一根至少距今2500年的葡萄藤，这是吐鲁番地区葡萄种植最早的实物。2004年，吐鲁番阿斯塔那古墓发现“庄园主生活图”，展现距今1700年西域葡萄种植及酿酒业的概貌。作为中国乃至世界著名的“葡萄之乡”，吐鲁番自然条件独特，盆地内干燥少雨，会不断促使葡萄根系深扎地下，汲取更多的地下水分和营养。而20度以上的温差、年均3000小时以上的日照，更是造就了吐鲁番葡萄独一无二的品质。

过去，吐鲁番依靠鲜食葡萄和葡萄干“闯市场”，但产品附加值较低。近年来，葡萄酒酿造成为当地产业结构调整的突破口。

九月的吐鲁番，秋高气爽，瓜果飘香。走进火焰山脚下的楼兰酒庄，满园叠翠，树木葱茏。独具匠心的酒窖整体采用了吐鲁番生土建筑，站在土黄色的酒窖前，好像时光倒流了千年。绘有壁画的56个储藏间就是56个艺术洞窟，集纳了新疆葡萄酒产业的前世今生……这里俨然是一座巨大的葡萄酒酿造博物馆。

都说“好葡萄酒是种出来的”。在业内，葡萄酒生产素有“七分原料，三分酿造”的说法。不过，葡萄种植却是一个很有科技含量的活路。

在楼兰酒庄，总农艺师薛锋指着碧绿一片的葡萄园说，这是1982年由中国葡萄酒泰斗郭其昌创建的母本园，也是中国唯一正常运转、拥有稀有黄金树龄及稀有酿酒葡萄品种的母本园。

由于建园时间较长，部分葡萄品种的特性逐渐退化，在中国葡萄酒产业体系首席科学家段长青教授的指导下，楼兰酒庄对母本园进行了科学“改造”。于是，传统的葡萄立架变身“厂”字形，水肥一体化排上了用场。通过春季剪枝、花期除去过多花簇等手段，楼兰酒庄把亩产限制在700公斤以下，从而确保每一颗葡萄都是酿酒的绝佳原料。

薛锋说，随着现代酿酒前端设备和技术的引进，楼兰酒庄的葡萄酒酿造工艺已经达到世界领先水平。像楼兰酒庄一样，在新疆，越来越多的葡萄种植基地，正将茫茫戈壁化作一片片“葡萄绿洲”。如今，经过多年发展，新疆已成为我国葡萄酒酿造大省，酿酒葡萄种植面积全国第二，产量居全国之首。

位列新疆“十四五”期间重点发展“十大产业”之一，根据规划，到2025年，新疆酿酒葡萄种植面积将达100万亩，葡萄酒年产量达到70万千升，葡萄酒种植、加工以及文化旅游、餐饮等相关行业收入超800亿元。

(责编：赵超、陈键)