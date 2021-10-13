江 耘

原标题：“实验室经济”蔚然兴起 杭州萧山打造“新制造中心”

近期，萧山科技城内，西安电子科技大学杭州研究院迎来首批642名研究生。他们肩负产教融合的期许，将面向集成电路科学与工程等方向，与萧山产业经济碰撞出新的火花。凭借改革开放的春风快速成长的萧山，制造业基础扎实、民间资本雄厚，是浙江的老牌工业重镇，虽然厂房遍布城乡，但缺少重量级高校、科研机构支撑，源头创新的能力相对薄弱。

“‘十四五’规划提出要优化区域产业链布局，支持老工业基地转型发展。去年，萧山计划3年筹措投入超1000亿元资金，提供1万亩产业用地，推出‘千亿万亩’新制造计划。”萧山区副区长倪世英表示，打造“新制造中心”，必须要有智力强援。随着北京大学信息技术高等研究院等一批新型研发机构相继落地，多个产业实验室建成，萧山区域创新的动能正不断积蓄。

从企业需求出发

纸包装行业数字化水平普遍较低，尤其是中小微企业在设计、研发等环节的能力薄弱。2019年8月，北大信研院与浙江大胜达包装股份有限公司成立联合实验室，致力于打造惠及整个包装行业的工业互联网平台。

由该实验室研发的智能工厂解决方案在行业龙头大胜达已运行两年，赋能工厂订单交付率提升10.2%以上，人员减少80%，生产能耗下降18%以上。“推进工业互联网生态建设外，研究院还着眼于数字安防、智慧医疗等重点领域。”北大信研院副院长李祎介绍，引进院士创新团队、与企业共建联合实验室以及打造北大杭州创业园，是研究院服务萧山产业发展的“三驾马车”。

萧山区科技局局长汪新来表示，相比企业单兵作战，研究院依托自身技术、人才优势，以企业实际需求为导向，与行业龙头共建联合实验室，可大幅降低难题攻关成本，双方很容易一拍即合。

作为萧山区级重点人才项目，北大信研院已与当地及周边15家企业共建联合实验室，撬动企业研发资金投入1.3亿元。

开发前瞻性项目

不久前，浙大杭州科创中心成功获得首批氧化镓单晶衬底，其面积仅瓶盖大小，市场售价可达上万元，关键技术指标达到业内先进水平。“对于萧山而言，以往的发展思路早已不适应当下的环境，要从模仿创新向引领创新跃升。名校研究院正为此培育、孵化一批造血项目。”汪新来如是说。

自2019年签约落地，浙大杭州科创中心加快推进浙江省集成电路创新平台、宽禁带半导体材料与器件平台等平台建设，开展微纳智造、合成生物等五个重点领域技术攻关。“中心致力于在科技创新的前端、中端、后端同步发力，包括从基础研究到共性关键技术攻关，再通过建立成果转化体系等方式，推动成果产业化。”浙大杭州科创中心相关负责人介绍，今年7月，中心联合150余家单位发起组建浙江省集成电路产业技术联盟，共建全国唯一的12英寸CMOS集成电路芯片设计与制造成套工艺技术公共创新平台。

给予全链条支持

今年6月，萧山区正式发布打造科创新高地“六大专项行动”，提出深入实施高能级载体建设，打造硬核科技创新策源地。“此番建设高能级载体，萧山力度空前。”倪世英表示，萧山去年R&D投入占比不到3%，当前正处于赶超跨越的关键期，名校院所是强基固本的“虫草人参”。根据该行动方案，萧山区要实施人才新政25条，给予顶尖人才项目最高1亿元、领军型创新创业团队最高2000万元，给予高层次人才购房补贴、租房补贴、生活津贴等。

汪新来告诉记者，知名度不够的民企，在招引人才时很被动，这是区域发展的普遍现象。为此，萧山区政府五年出资8亿元，支持北大信研院联合实验室的引才模式。浙大杭州科创中心则结合政策支持，采用在全球范围内招聘“求是科创学者”等举措进行人才招引，截至今年9月，该中心已有技术研发人员500多人，在站企业博士后90人。

倪世英表示，萧山还要设立总规模100亿元政府产业基金，撬动500亿元社会资金。力争到2025年，全社会研发经费投入占GDP比重达4%，高新技术产业增加值占规上工业增加值比重达80%。

(责编：赵超、陈键)