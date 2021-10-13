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新研究揭示“女怕冷，男怕热”进化原因

张佳欣
2021年10月13日07:57 | 来源：科技日报
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原标题：新研究揭示“女怕冷，男怕热”进化原因

　　同一间办公室里，女性穿着毛衣，而男性吹着空调穿着短袖——这种场景是否似曾相识？什么原因造成了这种差异？最近，以色列特拉维夫大学动物学院的研究人员为此提供了一种新的进化论解释：这种现象并非人类独有，许多雄性动物（鸟类和哺乳动物）比雌性更喜欢较低的温度。

　　研究人员说：“男性和女性对温度的感觉不同，这是两性热敏系统在进化上的内在差异，除了其他因素外，这与生殖过程和照顾后代有关。”相关研究论文发表在近日的《全球生态与生物地理学》杂志上。

　　此次，研究人员对生活在以色列的数十种鸟类和蝙蝠进行了深入的统计和空间分布分析，并对有关的国际研究文献进行了全面回顾。

　　对文献的研究发现，在繁殖季节，雄性和雌性更可能互相分离，雄性栖息在较凉爽的洞穴中；雌性则在较温暖的地区分娩和抚养幼崽。在许多鸟类和哺乳动物中也有类似现象。在候鸟中，雄性会在更冷的地方过冬。即使在终生成双成对或一辈子在一起“过日子”的哺乳动物中，也是雄性更喜欢阴凉，雌性更喜欢阳光。

　　随后，他们对以色列近40年（1981—2018）11000多只鸟类和蝙蝠的信息进行了采样。研究表明，因为温度而出现“隔阂”的现象并不是人类独有的，在许多鸟类和哺乳动物中，雌性比雄性更喜欢温暖的环境，在某些时候如繁殖期，这种偏好会导致两性之间的分离。

　　就像女性更容易比男性感到疼痛一样，神经机制和荷尔蒙差异会带来感觉差异。研究人员假设女性和男性在进化过程中形成的热敏机制的差异导致了对温度感觉的不同。

　　论文主要作者马戈里·科恩博士指出，这种差异有很多进化论的解释。首先，男性和女性之间的分离减少了对环境资源的竞争，并将可能具有攻击性并危及婴儿的男性拒之门外。此外，许多雌性哺乳动物必须在自己还不能调节体温的阶段保护后代，所以它们形成了对相对温暖的气候的偏好。

(责编：赵超、陈键)

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