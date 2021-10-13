马爱平

原标题：特高压交流输电新标准获批 有助中国技术和装备走出国门

近日，特高压交流领域国际标准《IECTS63042-102:2021，特高压交流输电系统第102部分：通用系统设计》获批发布。该标准于2018年在特高压交流输电系统技术委员会上发起立项，由第一工作组负责该标准的编制工作，来自中国、德国、瑞士、日本、印度等国家的专家参与了标准编制。

该标准召集人中国电科院系统所前瞻技术研究室主任马士聪介绍，标准结合我国近年来特高压交流输电工程规划、设计、建设及运行经验，考虑了标准的国际通用性和适用性，在特高压交流输电技术创新积累的基础上，全面规定了特高压交流输电的应用场景及关键问题，特高压交流输电系统规划设计的研究范围和具体研究内容，并给出了特高压交流输电技术在中国、日本、印度、意大利的实践案例。

“该标准的发布和实施对特高压交流系统的建设和发展提供了标准依据和技术保障，特别是对巴西、印度等有潜在特高压交流输电需求的国家，开展前期规划设计研究有重要的指导意义，填补了特高压交流输电规划设计领域国际标准的空白，显著提高我国特高压交流输电技术和装备的国际竞争力，为我国特高压交流输电技术和装备走出国门奠定了基础。”马士聪说。

(责编：赵超、陈键)