马爱平

原标题：国产手术机器人冲击“达芬奇”垄断地位

10月10日，科技日报记者获悉，我国自主研制的精锋手术机器人继在上月完成泌尿外科多中心随机平行对照临床试验之后，其多中心、随机、单盲、平行对照注册临床试验日前又在妇科领域正式启动。此次临床试验在中国工程院院士、北京协和医院妇产科名誉主任郎景和的指导下，由中国人民解放军总医院教授孟元光牵头，联合郑州大学第一附属医院教授纪妹共同开展。

国产手术机器人接近国际领先水平

医疗机器人的发展可以追溯到1985年，根据应用场景，医疗机器人可分为手术机器人、康复机器人、服务机器人、辅助机器人4类。而手术机器人是最主要的类别，占医疗机器人的37%左右。其中美国直觉外科公司的“达芬奇手术机器人”是手术机器人的领军者，占据全球一半的手术机器人市场。与一般微创手术相比，机器人辅助手术具有改善手术治疗效果，扩大手术治疗范围等优势。

手术机器人的优越性显而易见，但手术机器人工艺复杂、价格昂贵、依赖进口，成为我国发展机器人手术的障碍。因此制造国产手术机器人，并开展临床应用试验就显得尤为重要。

“从此次注册临床试验来看，国产精锋手术机器人稳定、安全，其性能已经非常接近国际领先水平。”中华医学会泌尿外科分会主任委员、中山大学孙逸仙医院泌尿外科主任黄健教授说，“得益于视野更清晰、操作更精准、手术效果更好等优势，机器人辅助手术将会逐渐取代腹腔镜手术。”

目前，精锋手术机器人MP系统临床注册试验已经完成入组，标志着我国完全自主研发生产的医用手术机器人系统已经开始进入临床。

此次注册临床试验由中国人民解放军总医院教授张旭、中山大学孙逸仙纪念医院教授林天歆、中山大学肿瘤防治中心教授周芳坚和郑州大学第一附属医院教授张雪培共同开展。

专家介绍，通过本次注册临床试验的验证，精锋手术机器人MP系统能够满足泌尿外科前列腺癌和肾癌等复杂手术，在试验中表现优秀，手术过程中运行稳定，操作安全，流程顺畅，术中出血量少，术后病人预后良好。

张旭指出：“微创化、智能化、精准化的外科手术是大势所趋。手术机器人，尤其是国产手术机器人的应用将有助于实现复杂手术简单化、标准化、规范化、同质化。”

有望像腹腔镜手术一样“遍地开花”

“该类手术机器人一直以来都被进口品牌垄断，高昂的手术费用也让许多患者望而却步，这在一定程度上阻碍了机器人手术在国内的进一步应用和发展。”精锋医疗科技有限公司首席执行官王建辰表示。

孟元光表示，机器人在多学科的应用已经被认可，但目前因为价格等问题没有得到普及，国产手术机器人填补了国内空白，让高端资源真正能够下沉到基层医疗。

“国产手术机器人的出现，在追求高质量的同时，进一步降低了经济成本，提高了性价比，国产手术机器人的强势登陆和行业的良性竞争，使得机器人手术价格亲民化成为必然，相信机器人手术也会像传统腹腔镜手术一样‘遍地开花’。”纪妹指出。

据相关数据预测，中国手术机器人市场将由2020年的4亿美元增加至2026年的38亿美元。同时，随着心血管、神经血管、肿瘤等慢性疾病的发病率不断上升，手术机器人将会迎来更大的市场。

“我们期待国产手术机器人能够不断创新、改良和完善，更加期待在不久的将来全国各地都有使用国产手术机器人的培训平台，培养更多拥有机器人辅助手术技术的微创专科医师。”中山大学肿瘤防治中心教授刘卓炜说。

(责编：赵超、陈键)