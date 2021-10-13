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中欧班列需求旺盛 辽宁增开近四成班列

郝晓明
2021年10月13日07:59 | 来源：科技日报
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原标题：中欧班列需求旺盛 辽宁增开近四成班列

　　今年以来，中欧班列运输需求旺盛。为推动中欧班列安全稳定运行和持续强劲增长，中国铁路沈阳局集团有限公司（以下简称沈阳局）协同中铁集装箱运输有限责任公司加强运输组织，提高服务品质，高质量开行中欧班列，初步形成了“双驱动、三通道、五线路”全网运行格局。截至8月31日，沈阳局共组织开行中欧班列415列，较去年同期增加117列，增幅39.3%。

　　沈阳地处辽宁中心，大连处于东北亚国际航运中心，沈阳局结合地域特点和实际，将沈阳、大连两个城市作为主要发运节点，吸引我国南方，以及日本、韩国等方向来往的货物，成为辽宁中欧班列运输的“双驱动”。

　　为进一步完善管内中欧班列的物流网络，沈阳局积极为客户提供多元化的最优线路选择，着力降低客户物流成本。3月28日，沈阳东—汉堡中欧班列从沈阳东站始发，经阿拉山口口岸出境，标志着沈阳东经阿拉山口出境的中欧班列线路正式开通。5月31日，沈阳东—汉堡中欧班列从沈阳东站始发，经霍尔果斯口岸出境，标志着沈阳东经霍尔果斯出境的又一条中欧班列线路正式开通。这两条线路的开通，构建起辽宁中欧班列出境的西部通道，与之前我国华北地区经二连浩特出境的中部通道、东南部沿海地区经满洲里和绥芬河出境的东部通道，共同构成了辽宁中欧班列西、中、东三条出境通道。

　　随着三条通道的成功构建，途经满洲里、绥芬河、二连浩特、阿拉山口和霍尔果斯五个口岸线路发运的布局也最终形成。在初步形成“双驱动、三通道、五线路”全网运行格局的基础上，辽宁中欧班列国外到达站也延伸至包括俄罗斯别雷拉斯特、波兰马拉舍维奇、德国杜伊斯堡等地，最大线路运距达1.13万公里，构建起“通道并行、多点直达”的中欧班列物流网络体系，完善了辽宁中欧班列多元化的发运格局及自身运营功能。

(责编：赵超、陈键)

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