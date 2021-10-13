王华 刘津津

原标题：广交会将首次恢复线下展 “四线”保防疫安全

即将响锣的第130届广交会是新冠肺炎疫情后首次恢复线下展。广州市卫生健康委12日通报，该市围绕守住国境、城市、住地、展馆“四道防线”，确保广交会安全顺利举办。

该市制定了“1+8+16+23”的疫情防控方案体系(即1个总体方案、8个应急预案、16个技术指引、23个专项方案)，以四个“最大限度”举措，保障防疫安全。包括：最大限度降低输入风险、最大限度升级社会管控、最大限度加强健康管理、以及最大限度做好应急保障。

据了解，从9月起，广州市卫健委组织专家，每周1次集中进行疫情研判分析，9月中旬后每周2次，展会期间每天1次。对参会人员严格落实防控措施，14天内有国内发生本土疫情的地区旅居史的人员不得参会；广交会期间，国外入境人员实施集中隔离健康管理21天。

此外，有中高风险地区旅居史的来(返)穗人员升级为集中隔离健康管理14天。10月8日至19日，省外来(返)穗人员需提供48小时内核酸检测阴性证明。广东省外的参展参会人员在离开本地前，需完成一次48小时内的核酸检测，入粤当天需再进行一次核酸检测。省内人员参展参会前需完成三天两检。所有人员每次进入场馆，都需要出示48小时内核酸检测阴性证明。

出现新冠肺炎十大症状之一的人员不得从事酒店接待服务，公共场所、公共交通严格执行测温、扫码、戴口罩。

广州市卫生健康委副主任刘成勇表示，9月下旬以来，先后组织医疗卫生人员8次、累计近千人次开展应急演练，提高应对突发事件的处置能力。同时，鼓励市民接种新冠肺炎疫苗，筑牢免疫屏障，截至10月11日24时，全市完成全程接种1697.5万人，常住人口全程接种率为90.9%，参与广交会一线服务保障人员100%完成全程疫苗接种。(完)

(责编：赵超、陈键)