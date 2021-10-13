原标题：部委地方密集部署 全力冲刺四季度经济

完成全年经济目标任务已进入攻坚期。《经济参考报》记者获悉，有关部门和地方近日密集召开经济形势分析会、季度工作会议等，在研判三季度经济形势的基础上，加快谋划四季度经济工作。从会议释放的信号看，保持经济持续向好仍面临一定压力和挑战，全力冲刺四季度经济，打赢“十四五”开局收官战，加码发力稳定工业增长、扩大有效投资、提振消费需求仍是重头戏。

国家发展改革委近日召开前三季度经济形势分析行业协会座谈会，就当前重点行业经济运行情况、行业发展面临的困难以及应对措施建议听取有关单位意见。此前，国家发展改革委召开前三季度经济形势分析专家座谈会，就当前经济形势听取有关专家意见建议。

此外，工业和信息化部近日召开前三季度重点工业行业运行形势分析座谈会强调，当前工业经济仍面临需求恢复放缓、大宗商品价格持续上涨、生产要素约束趋紧、产业链供应链循环不畅等突出问题，稳增长压力依然较大。会议要求加强运行监测调度，抓好形势研判和行业引导。做好储备对冲政策研究，为促进行业发展出谋划策。加强组织协调，帮助企业解决实际困难。

光大证券董事总经理、首席宏观经济学家高瑞东对《经济参考报》记者表示，三季度，在疫情散发、多地高温多雨极端天气、上游大宗商品价格维持高位等影响下，整体经济稳中承压。下一阶段，由于全球疫情前景尚不明朗等因素持续存在，经济恢复依然面临较大的不确定性。关键时点，有关部门密集调研把脉经济，旨在为夯实四季度经济复苏做重要准备，也是我国宏观调控实施跨周期设计和调节的重要表现。

中国银行研究院研究员范若滢也表示，三季度以来，供需两侧经济指标有所回落。基建投资、消费恢复都面临一定压力。此外，成本上升、中小企业经营压力增大等问题较为突出。“整体来看，当前经济稳增长的压力有所增大，需要宏观调控政策加大跨周期调节力度。”

值得一提的是，在相关部门对经济展开密集摸底的同时，不少地方也紧锣密鼓召开季度工作会议，在分析总结前三季度经济形势基础上，谋划部署冲刺四季度，确保完成全年目标任务。从各地攻坚四季度经济工作重点看，稳定工业增长、扩大有效投资、提振消费需求仍是重头戏。

比如，10月11日召开的苏州市委季度工作会议强调要紧紧围绕冲刺全年目标任务，更加注重内外需协同发力；10月9日召开的上海市委季度工作会议强调坚持以确定性对冲不确定性，加大力度、加快进度构建保障性租赁住房体系，精心研究策划更多扩大消费的商业、文化和旅游等活动；陕西省则强调四季度要突出抓好工业稳增长，坚决稳住能源产品生产供应，大力发展清洁能源。

厦门大学宏观经济研究中心副主任林致远对《经济参考报》记者表示，当前经济形势整体向稳。受疫情好转影响，“十一”黄金周消费恢复程度较中秋和端午已有明显好转。随着全球供应链的逐步复苏，四季度外贸形势仍然看好，这有助于工业和制造业投资的稳定。此前后置安排的地方债也将加速发行，助力基建投资。“有关部门和地方将继续沿着稳工业、扩投资、促消费的政策主线，具体落实相应举措，进一步延续经济复苏进程。”

中国财政科学研究院宏观经济研究中心研究员王志刚对《经济参考报》记者表示，当前，冲刺四季度、确保完成全年经济目标任务，稳定市场预期最为关键。一方面，要稳定价格，减少能源原材料价格上涨给中下游企业，尤其是中小微企业的成本压力，防止价格向消费端传导。另一方面，要稳定工业投资，夯实实体经济基础，注重投资质量和效益。“此外，在稳基建投资方面，主要是加快地方专项债发行进度，争取在今年底和明年初形成实物工作量。”

范若滢认为，除了加快财政支出进度、推动基建投资回暖持续外，要增强政策前瞻性，提前做好应对预案，更加重视帮助企业恢复“造血”功能，营造更适宜企业发展的市场环境以及强化对小微企业金融支持。

“9月初召开的国常会部署统筹做好跨周期调节，发挥地方政府专项债作用，带动扩大有效投资。接下来，随着专项债进入密集发行期，基建投资有望持续反弹。另外，居民消费潜力逐步释放，预计四季度经济的两年复合增速有望反弹。”高瑞东说。（记者 班娟娟）

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