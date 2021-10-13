原标题：前三季度我国汽车产销量保持同比稳步增长

新华社北京10月12日电（记者高亢）记者12日从中国汽车工业协会获悉，今年1月至9月，我国汽车产销量分别达1824.3万辆和1862.3万辆，同比分别增长7.5%和8.7%，增速比1月至8月有所回落。

据中汽协副秘书长陈士华介绍，9月，我国汽车产销量分别达207.7万辆和206.7万辆，环比分别增长20.4%和14.9%，同比分别下降17.9%和19.6%。当月，汽车产销数据比上月有所好转，环比均呈较快增长，但受同期基数较高影响，同比依然呈现较快下降，其中商用车产销降幅更为明显。

中汽协公布数据显示，今年前三季度，我国新能源汽车产销量分别达216.6万辆和215.7万辆，分别同比增长1.8倍和1.9倍。在新能源汽车主要品种中，与上年同期相比，纯电动和插电式混合动力汽车产销均延续了稳步增长势头。

中汽协常务副会长兼秘书长付炳锋表示，从9月情况来看，芯片供应短缺问题略有缓解，但仍然不能满足生产需要。随着宏观经济稳中向好发展，汽车消费需求仍然稳定。

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