原标题：打通“数据孤岛” 建筑业智慧升级在路上

随着经济发展和产业结构的不断升级，建筑施工企业亟需通过内部管理方式转型提升来适应外部日趋复杂多变的市场竞争环境。传统管理模式下，企业强调对项目的管控能力，项目强调自身的盈利能力与权益调整。着眼整个施工市场，7%的龙头企业占据了70%的施工市场份额，项企管理向精细化、信息化转变的同时，也逐渐趋向集约化与数字化，且更加注重其业务贴合度。

国家住建部印发的《2016—2020年建筑业信息化发展纲要》更是对“项企一体化管控”作出明确指示：“施工类企业推进企业管理信息系统建设，完善并集成项目管理、人力资源管理、财务资金管理与物资材料管理、劳务管理等信息系统，实现企业管理与主营业务的信息化。有条件的企业应推进企业管理信息系统中项目业务管理和财务管理的深度集成，实现业务财务管理一体化”。

立足新阶段，探索新变革。在建筑行业信息化发展势头下，创新发布定制化、数字化、在线化的耦合式一体化管控平台，基于企业管理者视角，以业务替代数据归集、数据分析、数据共享、业财融合为核心，强化数据时效性，帮助企业降本增效，实现权益的管控与风险预警，构建数字资产管理与运作能力。

数据作为项企一体化的核心要素之一，支撑着整个企业和项目的多维度、多系统的业务应用。当前，大部分施工企业已慢慢步入信息化，初步建立了以流程管理与权限管控为核心的基础管控模式，实现了基础业务替代与数据沉淀。然而，“烟囱式”的孤立数据无法协同互通，且缺乏完整的数据标准体系和规范，无法形成可挖掘、可分析的数据资产，无缘价值转化和决策闭环。

耦合式一体化管控平台帮助施工企业探索实现从“信息化”到“数字化”的转变，它从“决策者”视角辅助管理者获取资源投收状况，调配资源投收关系。

通过各业务板块的基础数据归集，建立工程商务财务等全局数据规范，并实现口径统一，实现跨部门数据强关联，并进行多维交叉验证，保证数据的逻辑性与有效性。通过对项企管理过程中的产值、总成本、利润、实际收款、实际付款、现金流、应收债权、应付余额、权益九项核心数据进行分解归类，形成三级数据结构分析与计算模型，利用利润、现金流及权益三层维度，六项基本公式，构建项企基础数据分析理论体系。

在平台基础数据分析理论体系下，对基础数据进行自动计算与分析，打破业财壁垒，锁定项目真实成本，获取各项核心考核管控指标，结合法务风防控清单，从而构建项目生产经营指标管控及风险预警防控体系。这样一来，施工企业通过系统的推广应用，可以实现以各项生产要素为核心，以客商为对象的信息共享，进而践行项企高效履约，实现价值创造。

随着建筑业互联时代的到来，井喷产生的海量数据，以及线上平台输入的众多数据，需要强劲如处理器级别的手段去操作。以中数系统处理器级平台项企云为例，可以对汇入的庞大数据进行捕获、储存、管理和分析处理等操作，以适应企业大规模，高增长率和多样化的数据要求。对企业的业财数据进行强大、高效的处理。除此之外，还接入更多更丰富的高阶智慧工程系统，对施工现场数据实时监测，真正实现“管”。作为工程监控的核心驱动，帮助企业数据实现跨部门耦合式流转、交叉验证、平台数据与现场数据的同步与验证，助力企业领跑行业前沿。

从信息化到数字化，从信息孤岛到协同互联，从流程驱动到数据驱动，建筑工程行业通过十几年的信息化探索和发展，正由微笑曲线底部走向穹顶，强调进一步挖掘数据价值。（战钊）

(责编：赵竹青、陈键)