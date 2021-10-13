原标题：我国正式设立首批五个国家公园 大熊猫国家公园“转正”

▼大熊猫国家公园

保存了大熊猫栖息地面积1.5万平方公里，占全国大熊猫栖息面积的58.48%，分布有野生大熊猫1340只，占全国野生大熊猫总量的71.89%，是世界生物多样性热点区

▼三江源国家公园

地处青藏高原腹地,是长江、黄河、澜沧江发源地，素有“中华水塔”、“高寒生物种质资源库”之称。拥有冰川雪山、高海拔湿地、荒漠戈壁、高寒草原草甸等高寒生态系统,是国家重要的生态安全屏障

▼东北虎豹国家公园

地处亚洲温带针阔混交林生态系统的中心地带，是我国境内规模最大且唯一具有繁殖家族的野生东北虎、东北豹种群的定居和繁育区域

▼海南热带雨林国家公园

拥有我国分布最集中、类型最多样、保存最完好、连片面积最大的大陆性岛屿型热带雨林，是海南长臂猿的唯一分布地，也是热带生物多样性的宝库

▼武夷山国家公园

世界文化与自然双遗产地，拥有同纬度保存最完整、最典型、面积最大的中亚热带森林生态系统，以及特色丹霞地貌景观和丰富的历史文化遗产，是世界著名的生物模式标本产地

12日举行的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会传来消息，我国正式设立首批五个国家公园，其中包括大熊猫国家公园。大熊猫国家公园建设迈入新阶段。

2017年1月，中共中央办公厅、国务院办公厅正式印发《大熊猫国家公园体制试点方案》，全面启动大熊猫国家公园体制试点工作。这是我国首次以“伞护物种”保护生物多样性进行国家公园体制试点，试点区域涉及四川、陕西、甘肃三省。试点规划中的大熊猫国家公园四川片区面积约2万平方公里，约占国家公园总面积的74%，涉及多个市州及各类自然保护地。据统计，四川试点区域8000多种伴生动植物随大熊猫的保护而得到“伞护”。

“大熊猫国家公园覆盖了大熊猫分布区内的大面积栖息地与潜在栖息地。我们通过机构整合、体制创新等途径，在整合原有各类保护地的基础上，努力维护一个范围更大、完整性更强的生态平衡，让大熊猫更好栖息、生存和繁衍。”大熊猫国家公园管理局局长向可文说。

据了解，试点以来，大熊猫国家公园的野生大熊猫种群数量稳定，大熊猫栖息地面积扩大、连通性增强。

行业人士认为，保护旗舰物种大熊猫，相当于撑起了一把“生态保护伞”。北京大学生命科学学院研究员李晟认为，大熊猫国家公园从保护管理到生态系统治理，从增进民生福祉到人与自然和谐共生，以复壮野生大熊猫种群，实现整体保护。 （综合成都日报锦观、新华社）

第一批国家公园的正式设立，将带来怎样的期待？

中国国家公园是以保护具有国家代表性的自然生态系统为主要目的，实现自然资源科学保护和合理利用的特定陆域或海域。12日，国家主席习近平在以视频方式出席《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会并发表主旨讲话时指出，中国正式设立三江源、大熊猫、东北虎豹、海南热带雨林、武夷山等第一批国家公园，保护面积达23万平方公里，涵盖近30%的陆域国家重点保护野生动植物种类。

近年来我国国家公园发展进程明显加快，离不开持续推进生态文明建设的国内大环境。而此时正式设立第一批国家公园，也是中国进一步加大力度，推进自然生态保护、保护生物多样性的切实行动。

第一批国家公园正式设立，体现了高起点和严要求，向着建立系统的国家公园体系迈出了坚实步伐。第一批国家公园，一个共同点是都具有典型的生态功能代表性，如三江源国家公园主要保护青藏高原重要生态功能区；大熊猫国家公园、东北虎豹国家公园守护着大熊猫、东北虎、东北豹等珍贵、濒危野生动物，以及以这些旗舰物种为伞护种的重要生态系统；海南热带雨林国家公园、武夷山国家公园则主要保护热带、亚热带重要森林生态系统。

与一般意义上单纯供游览休闲的公园不同，国家公园属于全国主体功能区规划中的禁止开发区域，纳入全国生态保护红线区域管控范围，实行最严格的保护。加快构建以国家公园为主体的自然保护地体系，逐步把自然生态系统最重要、自然景观最独特、自然遗产最精华、生物多样性最富集的区域纳入国家公园体系，就是把最应该保护的地方保护起来，努力以最大尺度空间实现可持续发展。

严格保护，并不是不要科普和游憩，而是一切都要在有效保护的前提下进行。对于老百姓来说，国家公园的设立，为人们提供了更好的科普、教育和游憩场所。国家公园的社区群众，更是可以从国家公园的生态效益中获益，逐步走出可持续发展之路。

历经多年探索，我们迎来了第一批国家公园，还有更多的国家公园在路上。未来我国将有步骤推进国家公园建设，分阶段设立更多国家公园，构建起以国家公园为主体的自然保护地体系。在这个过程中，生态保护是首要功能，任何时候都不能偏离这条主线。

第一批国家公园设立是新起点。在多年试点中，我们在生态修复、体制机制等方面都积累了不少经验，但也存在一些挑战，一些地方保护与发展的矛盾仍然尖锐。要继续探索如何更科学发挥国家公园的多种功能，走出一条符合中国国情的国家公园建设之路，让国家公园守得住绿水青山、对得起子孙后代。（新华社）

(责编：赵竹青、陈键)