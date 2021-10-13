周 琳

原标题：严防上市公司“忽悠式”分拆

今年以来，A股分拆上市动作频频。万得资讯统计显示，截至10月11日，今年已有30余家A股上市公司发布公告计划分拆所属子公司上市，6家分拆子公司已成功上市。自2019年12月份监管部门发布分拆上市新规后，A股市场多次迎来分拆上市热潮。不少公司推出分拆上市计划，带动相关概念股出现不同程度上涨。

目前，多数有分拆预期的概念股基本能实事求是披露分拆进展，但也有极少数上市公司言行不一甚至出尔反尔，披露的分拆计划的分拆前景与实际分拆的进展差异较大。这些公司难免不让投资者产生其欲借分拆概念炒作的想法。对于可能的“忽悠式”分拆或借分拆概念从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为的公司，市场主体必须有所提防。

分拆上市是指上市公司将部分业务或资产，以直接或间接控股子公司的形式，在境内证券市场首次公开发行股票上市或实现重组上市的行为。作为资本市场优化资源配置的重要手段之一，分拆上市在A股是新生事物。2019年底发布的《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》，设置了上市公司分拆原则上应同时满足股票境内上市已满3年、最近3个会计年度连续盈利等7项条件。

分拆上市制度落地逾1年，为A股上市公司带来新的发展契机。分拆上市“明分实合”，以聚焦主业、主动缩小边界的减法外在形式，吸引更多资本进行有效资源配置，实现母子公司价值重塑。

对子公司而言，分拆有利于拓宽融资渠道、提高融资灵活性、提升融资效率，从而有效降低资金成本；受益于独立上市降低信息不对称程度以及不同市场估值差异；子公司管理者实现向股东的角色转换，经营积极性有望提高。

但是，倘若实施不当的分拆上市甚至“忽悠式”分拆，则可能带来母公司业务“空心化”、子公司业务无法实质性独立而关联交易占比过大、母子协同效应削弱、大股东利用分拆上市套现、实施利益输送，损害中小股东利益等一系列问题。对此，投资者、监管部门、上市公司必须充分考虑分拆上市的利弊，处理好分拆与提升募资公司业务聚焦的关系，既要防止削弱母子公司间的协同性，又要注意从市场估值、流动性、业务拓展等角度综合评估不同分拆的路径。

从监管角度看，分拆上市作为A股市场的新制度，还必须对极少数可能出现的害群之马严厉惩罚。要防止上市公司通过“财务戏法”、包装粉饰来达到造假上市的目的，加强对分拆行为的全流程监管，严厉打击“忽悠式”分拆、虚假分拆等现象。同时，要杜绝上市公司利用制造分拆上市概念与投资题材的方式，刺激股价上涨或涉嫌借机进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为。

(责编：赵超、陈键)