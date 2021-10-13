齐 慧

原标题：“四好农村路”带来好生活

江西省吉安市永丰县佐龙乡，宽阔的乡村公路与田园和村庄相映成景。近年来，江西省吉安市永丰县持续推进“四好农村路”建设，为乡村振兴提供便捷的交通运输保障。

刘浩军摄（中经视觉）

“没通公路时，孩子们去林芝上学，家长要背上沉重的行李步行到波密县，走六七天才能坐上车。有村民生重病要去最近的县医院，需要8到10个人轮换用担架抬着走一整天才能到。”墨脱县米日村党支部书记尼玛说，客运班车开通前，村民有急事到县城或林芝只能包“黑车”，往返一次要花几百元，还没有安全保障。

随着墨脱县通了公路和客运班车，米日村的孩子们外出上学再也不用家长陪伴了。“两通”也让墨脱百姓心中的致富梦更具体，有的村民在自家开起了民宿、商店和饭馆，投身旅游业。去年，米日村人均纯收入已达1.4万元，一些从事客货运输的村民人均年收入可达五六万元。

如今的西藏农牧区百姓，出门就能走上平整的硬化路，抬腿就能坐上舒适的“平安车”。“十三五”以来，通过大力推进“四好农村路”建设，西藏的农村公路和农村客运实现了“应通尽通”，共实施农村公路项目3123个，农村公路通车里程达8.89万公里，解决了286个乡镇2905个建制村通畅问题，乡镇、建制村通达率达到100%和99.96%，通畅率达到93.7%和75.9%，结束了全国最后一个县城墨脱县未通公路、全区最后一个乡甘登乡未通公路的历史。

从全国范围看，党的十八大以来，我国大力推动“四好农村路”高质量发展，新建改建农村公路235.7万公里，推动农村公路总里程在2020年底增至438万公里，占全国公路总里程的84.3%。

数据显示，2016年至2020年，国家支持贫困地区改造建设了国家高速公路1.7万公里、普通国道5.3万公里，新改建内河航道3100余公里。93.1%的贫困县实现了二级及以上公路覆盖，许多贫困县通了高速公路，不少地方还通了铁路、建了机场，干支衔接的高等级内河航道网络不断完善。

“去年还实现了具备条件的乡镇和建制村通硬化路、通客车，惠及5亿多农民群众。”交通运输部部长李小鹏介绍，近年来“四好农村路”建设取得了实实在在的成效，为农村特别是贫困地区带去了人气财气，也为党在基层凝聚了民心。

农村公路飞速发展离不开政策扶持。党的十八大以来，我国大幅提高贫困地区交通建设中央投资补助标准，安排支持贫困地区公路建设的车购税资金超过1.47万亿元，约占同期全国公路建设车购税资金的61%，带动全社会投资超过6万亿元。国家高速公路、普通国道补助标准分别由“十二五”时期平均占项目总投资的15%、30%，提高到“十三五”时期的30%、50%左右。乡镇、建制村通硬化路平均补助标准均提高到工程造价的70%以上。

“下一步，将持续提升农村公路发展水平，推动农村公路建设项目更多向进村入户倾斜；统筹城市和农村交通高质量发展，提升农村客运服务水平；继续推广农村物流服务品牌，推进农村客货邮融合发展。”交通运输部有关负责人表示。

(责编：赵超、陈键)