佘颖

原标题：方便之门绝不是偷窥之门

便利用户与侵犯隐私之间是有界限的，应当尊重消费者知情权与选择权。方便之门不是偷窥之门，绝不能放任APP偷窥用户。监管部门要提高技术水平，不能监管对象“开跑车”，而监管人员还在“蹬自行车”，应依法加强监管，保护广大消费者的合法权益。

一直怀疑被APP偷窥的消费者似乎找到了证据——近日，有网友利用苹果iOS15的“记录APP活动”功能，发现美团APP连续24小时对其定位，每5分钟一次。该网友忍不住问：“太恐怖了，这是要干什么？”

拥有12亿用户的微信同样被发现在后台反复读取用户相册。此外，还有多名用户通过“记录APP活动”功能，发现淘宝、QQ、微博、搜狗输入法等都在后台对用户反复定位或读取相册。

对此，微信回应称这是系统在相册发生内容更新时通知微信，提醒微信提前做准备，这明显是变相承认读取信息属实，只不过初衷是“方便用户”。美团“工程师”回应重点落在该款读取软件系境外人员研发，安全性和保密性存疑，但并未否认真实性，只是强调大部分主流APP都会被检测出此类情况，自己不是唯一的“出头鸟”。

一段时间以来，APP过度收集用户信息已不是新闻，主管部门曾多次通报相关案例。有些企业涉嫌打着“方便用户”的旗号，凭借技术优势过度收集用户信息，而用户对此一无所知，或者找不到真凭实据。这次引起轩然大波，一是因为主流应用涉及众多，且读取太过高频；二是普通消费者终于有了看得懂的工具，技术抓住了技术的小尾巴，用户这才发现APP居然对自己爱得如此“深沉”：美团每5分钟定位一次用户，操心的老父亲惦记晚归的女儿也不过如此；微信在后台多次悄悄读取用户相册，让总想翻看孩子日记的老母亲羡慕不已。可是，父母关心孩子是血脉亲情，且不会随意越过子女隐私的边界。

难道APP背后的企业比亲爹亲妈更关心用户？显然不可能。那就得追问，APP24小时定位用户意欲何为？谁来监管？消费者如何维权？

APP过度收集用户信息是一种内卷，为了提升用户体验，不考虑用户成本随时唤起随时收集。收集的信息越多，用户画像就越精准，能开展的经营活动就更多，获利更丰厚。还有一小部分企业是因为无知或者懒，利用现成的集成服务开发APP，其中内嵌了信息收集功能，可能它自己都不知道。当然，根本原因是此前没有专门的法律规范用户信息收集行为，企业越界不犯法，很少受惩罚，缺少整改的意识和动力。

近几年，国家连续出台一系列保护个人信息和数据安全的法律法规。数据安全法已于今年9月1日起施行，个人信息保护法将于11月1日起施行，其中明确收集个人信息，应当限于实现处理目的的最小范围；处理个人信息应当与处理目的直接相关，采取对个人权益影响最小的方式。即使有用户授权“始终允许”APP收集信息，但用户不可能时刻看照片，也不会一直点外卖，并不需要APP随时待命，APP要求的“始终允许”实际上违背了上述“最小”原则。

对于部分顶风作案的APP，监管部门应要求企业自查自纠，及时整改，将此次曝光作为一次普法、执法的契机。同时，监管部门还要提高技术水平，不能监管对象“开跑车”，而监管人员还在“蹬自行车”。应用商店和第三方平台也应当负起主体责任，帮助用户和监管部门发现违规操作。便利用户与侵犯隐私之间是有界限的，应当尊重消费者知情权与选择权。方便之门不是偷窥之门，绝不能放任APP偷窥用户。

(责编：赵超、陈键)