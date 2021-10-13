周俊生

原标题：杜绝“画饼”招商，政府与企业要厘清边界

近年来，内蒙古部分地方在招商引资、工程建设等方面频频出现政企纠纷，有的甚至闹上法庭。当年政府热情招徕的外地客商，最终成了地方上不受欢迎的对象，由“金凤凰”沦为“落毛鸡”。（《经济参考报》10月11日）这种情况，既伤害了企业的投资热情与合法权益，也败坏了地方政府的公信与形象，其结果无疑是两败俱伤。

对于这种情况，地方政府当然负有不可推卸的责任。一些地方资源禀赋较差，因此在推动经济发展的过程中，对外地投资的期待也更高。为了吸引外地投资者，这些地方政府常常推出各种优惠条件，如税收减免、土地供应等，给投资者画出又大又香的“饼”。但是，在我国市场经济法律体系越来越健全的当下，地方政府突破法律法规自由裁量的空间几乎已经消失，很多所谓的优惠政策，从一开始就注定无法落实，不过是地方政府为了拉到投资开出的“急就章”。外地客商一旦被这些优惠条件吸引进来，便埋下了后续矛盾的种子。

不过，仅仅把板子打在地方政府身上，也不完全客观。对此，投资客商同样有自己的责任。不必讳言，我国改革开放初期，不论是国家吸引外国投资，还是地方政府吸引外地投资，都有政府开出优惠条件引资的因素。但是，这种模式虽然“好用”，对于经济发展的副作用也很明显，只能在一定阶段发挥效用，不可长期维系。过度依赖定向优惠，不仅容易造成官商一体的腐败现象，也会在外来企业和本地企业之间造成不公平，不利于建立公平的市场环境。党的十八大后，随着改革开放事业进入全面深化改革阶段，这种模式基本已经废止。但是，一些企业未能跟上市场前行的步子，依然沉湎在可以靠政府“开小灶”赚大钱的旧环境里，热衷于和地方官员“升华感情”，对于投资项目本身却缺乏深入调研，这种盲目性很强的投资，遭遇失败也是难免的事。

今天，我国已经建立起较为完善的市场规范，市场经济转轨基本完成。地方政府在推动经济发展时，还应更多将精力投入监督和服务市场主体上，而不是越权“画饼”。地方政府招商引资，还需高屋建瓴，致力改善本地营商环境，使其成为面向所有企业的“投资宝地”。对于企业来说，决定一个投资项目，也要对相关法律有充分研究，不可“轻信”地方政府开出的优惠条件。

目前，我国正在积极构建亲清政商关系。建立亲清政商关系，政府有责任，企业同样有责任。外地投资商从“金凤凰”变成“落毛鸡”的事，从某种角度来说，正是政商关系缠夹不清产生的后果。要改变这种状况，最重要的一点，就是政府和企业要厘清边界，政府不能越位承诺，企业也不要指望靠政府关系赚钱。地方政府和企业各站其位，各务其行，双方关系自然能既亲又清，良好的营商投资环境也能够逐渐建立起来。

(责编：赵超、陈键)