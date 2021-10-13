边丽娟

原标题：六成职校学生不愿当“蓝领”，为什么？

随着我国向制造业强国发展，蓝领技术岗位日益受到重视。然而，《中国青年报》最近的一项调查显示：超过六成的受访职业院校学生，毕业后不愿成为“蓝领”。在我国大力发展职业教育的同时，政策制定者和教育工作者还应更多考虑学生对未来职业生涯的规划。作为一名职业院校教师与班主任，通过与学生的日常接触，我一方面了解到：大部分学生对将来的职业发展都缺乏明确规划；另一方面也在观察中发现，学生不愿选择技术岗位，主要受到以下几个方面的因素影响：

首先是社会因素的影响。目前在校的职业院校学生，年龄普遍在15-22岁，这个年龄段的孩子，基本上都是独生子女，个别不是独生子女的，也是家庭中的弟弟或妹妹。这些孩子从出生开始，就处在“一大家子人围着一个孩子转”的环境中，习惯了较为优越的生活，动手干活儿对他们来说是一项繁重的工作，看起来“又脏又累”的蓝领岗位对他们自然缺乏吸引力。

近年来，国家着重发展互联网经济，随着科学技术手段的不断发展，人们接触信息的途径越来越多，赚钱的门路也越来越多。对于职业院校的学生，他们如果心思活络，具备一定的学习适应能力，不难为自己找到比成为蓝领技术工人更赚钱的去向。毕竟，对大多数并非顶尖水平的职校学生而言，技术工人的工资无法满足他们的收入期待，改行也就成了自然而然的选择。

除此之外，家庭因素也对学生有所影响。职业院校相对于本科院校而言，录取分数线低。目前职业院校的招生录取形式多为3+3、3+2。对于学习成绩一般的学生，能够借助职业教育取得大专文凭，在其家庭看来是较有“性价比”的选择。不少将孩子送入职业院校的家长，只是希望自家孩子能够有学上、有人管、不在社会上闲混惹事。真正让孩子学习专业技术和本领，对这些家长来说并不是最终目的。对于孩子未来的发展，大部分家长也没有很好的规划，但在潜意识中，他们普遍希望孩子有一份“体面”的工作，而蓝领工作在社会偏见的影响下，常常被家长认为是“不体面”的。很多学生家里条件不差，但孩子学习成绩一般，这些孩子在职校拿到大专毕业证后，家里给安排个工作，就可以上班了。

在个人因素上，职业院校学生构成复杂，家庭情况也不尽相同。就学生自身而言，每个人接触到的信息不同，看法也就不同。有外地考进北京的学生，分数线达不到本科要求，无奈选择了职业教育。由于这些学生自身有更好的基础，在学习上也会获得优势。这些孩子中，有一些家庭条件不好的同学，目标就是学好技术，将来用一技之长成就人生。但是，也有一些孩子，心思从一开始就不在专业学习上。对于他们而言，技术岗位往往不是最佳选择。

结合以上种种因素，目前职业院校学生选择技术蓝领岗位的占比低，是有一定原因的。想要振兴技术工人行业，提高“蓝领”的社会认可度势在必行。在发展职业教育的同时，不仅要让学生对自己能学到什么、将来能做什么事有清楚的认知，也要让家长和社会看到：技术工人同样可以拥有美好的未来。

(责编：赵超、陈键)