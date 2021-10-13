徐益彰

原标题：算法更人性 用户才不“透明”

订购机票，发现显示的价格和朋友不同，被大数据“杀熟”；视频软件连续推荐符合自己喜好的视频，一刷就停不下来，越刷越上瘾；资讯软件不断显示抓眼球的文章，没有意识到自己的信息来源已经被算法左右。

随着移动互联网的飞速发展，互联网产品中滥用算法的现象越发常见。一些互联网内容和服务提供者不合理地使用算法，利用收集的用户信息和行为习惯为用户精准画像，并在此基础上为用户提供产品和服务，以获取更多商业利益。

9月29日，国家互联网信息办公室等9部门联合印发了《关于加强互联网信息服务算法综合治理的指导意见》。该文件指出，要“利用3年左右时间，逐步建立治理机制健全、监管体系完善、算法生态规范的算法安全综合治理格局”。

有关部门非常重视算法滥用产生的各方面问题，着手对算法使用展开全面治理。5月8日，在国务院新闻办公室举行的2021年网络“清朗”系列专项行动新闻发布会上，国家网信办副主任盛荣华表示，治理算法滥用行为属于专项行动的8个方面任务之一。8月27日，国家网信办发布《互联网信息服务算法推荐管理规定（征求意见稿）》，提出了算法推荐服务提供者应当遵守的规定。

毫无疑问，算法为我们的衣食住行带来了诸多便利。借助算法，我们得以足不出户在琳琅满目的商品中挑选更适合自己的那一件，得以在回家时轻松找到一条最通畅的道路。但是，算法使用者会为算法带来价值取向。何时使用算法、如何使用算法、谁来使用算法、对谁使用算法，这些问题使得算法不只是简单的“0”和“1”。

例如，当外卖送餐调度算法不只用于提高送餐效率、提升顾客体验，还被用于进一步压缩外卖员送餐时间、不断压缩平台运营成本时，就可能同时侵害顾客、外卖员和商户的权利；当产品推荐算法不只用于为消费者提供符合其口味和兴趣的产品，还被用于精准营销、广告推送时，就可能会侵害消费者的合法权益；当内容推荐算法不只用于为用户提供更加多元的、积极向上的内容，还被用于“带节奏”“引流”“蹭热点”等传播场景时，就可能涉及对正常社会舆论的影响和干扰。

在算法时代，算法的使用者能够借助计算机的强大算力、大数据的庞大基础和人工智能的巨大潜力，通过一行行代码和一个个模型占领高地，以“上帝视角”洞悉普通用户，使得公众在算法面前变得“透明”。这也就不奇怪，算法一旦被滥用，可能“带来意识形态、经济发展和社会管理等方面的风险隐患”，可能对现实社会产生重大影响。

治理“非人性”的算法，需要依靠以道德和法律为准绳的“人性算法”。这种“人性算法”，一方面需要外部力量对算法的使用者进行监管，一方面还要通过建立内部约束机制。凡将举事，令必先出。有关部门出台各项政策，积极推动算法综合治理，就是在引导“向上向善”的算法应用，呼吁各大互联网企业及时自查自纠，规范算法应用、制约算法功能、推动算法创新，营造“清朗”网络空间。

(责编：赵超、陈键)