尹平平、鲁畅

原标题：这些“反诈App”，关键时刻或能帮上你

张思琦不在家时，他妈帮他收了一个快递：到付，138元。妈妈毫不犹豫替儿子付了钱。

张思琦到家拆开快递才发现，里面是一件自己从没下过单的破背心，意识到被骗了。他先后找快递公司和电商平台投诉，二者互相推诿，说无权透露或找不到发件人信息，继而干脆拒接电话。

一筹莫展时，张思琦突然想到了反诈App。点开举报，没想到很快就收到快递公司和电商平台接连打来的道歉电话，表示对方收款账户已冻结，并退回了他被骗的138元。

张思琦把自己用反诈App举报成功的经历，写在了他经常逛的游戏论坛上，后又被网友截屏发到微博上并广泛转发。很多网友跟帖说：“这就下载反诈App！”

由公安部刑事侦查局组织开发的App“国家反诈中心”，于今年初春在各大应用商店上线。此前，由北京市公安局开发的App“全民反诈”，去年7月就已正式投入使用。几款反诈App，只是公安机关等有关部门反诈预警的最新手段之一。在反诈App的背后，还有一个针对电信网络诈骗的综合预警系统支撑，用最快速度准确找到潜在受骗群众，保卫民众财产安全。

到底管不管用？

张思琦遇到的是一种常见的“盲售快递”诈骗：诈骗分子通过非法渠道获取你的快递信息后，用货到付款的方式，寄来如数据线、指甲剪、劣质衣服等廉价品。签收时，有的人记不清自己到底买没买，有的人则由不知情的家人代收——总之是付了钱，打开快递后发现受骗。

此前，由于单笔金额并不高，不少人懒得折腾，或者投诉无门，只好不了了之，因此给了不法分子可乘之机。现在使用反诈App的举报功能，足不出户就可以直接向公安机关举报。涉诈电话、短信，都可以直接从通讯录当中调取。如果手机上有涉诈网页的截图、录屏，或者通话录音，也可以一键上传。

诈骗分子的手段，随着人们生活的变化在“推陈出新”。在不少人印象中，电信诈骗还是主要靠打电话、发短信、点网页。

北京市公安局刑侦总队十支队副支队长赵炜告诉新华每日电讯记者，这几年，以加微信或QQ好友，自称是老领导、老同事，先和你套近乎，然后向你借钱，即所谓“冒充熟人”诈骗；或者以谈恋爱为名，撺掇你投资或赌博获利，即所谓“杀猪盘”，成功率更高、金额更大。

魔高一尺、道高一丈，诈骗和手机绑定得更紧密了，安装在手机上的反诈App便应运而生。在反诈App当中，多有身份验证的功能。比如，你不确定那个在QQ上已经跟你浓情蜜意聊了很久的“小妹”，是真的爱上了你，还是等着把你“养肥宰掉”的抠脚大汉，就可以点击“全民反诈App”上的“身份验真”。

“身份验真”要求对方进行人脸识别，以便核实身份。对方是男是女，在这个环节一目了然。为了保护用户安全，发起方仅知道对方是否通过了验真，并不知道对方的具体身份信息。只有案发后，公安机关可以调取相关数据进行核查。如果对方在身份验证请求有效时限的3小时内都没有完成，那其身份和目的就值得你好好掂量一下了。

怎么做到又快又准？

反诈App是如何迅速精准地找到潜在受骗群众的？赵炜告诉记者，在反诈App的背后，有一个强大的综合预警平台进行支撑。预警平台的核心之一，就是公安机关所掌握的涉诈数据库。

数据库中包括已被公安机关明确认定为诈骗的电话、短信、App、网址、社交账号等，也包括一些通过群众主动举报，疑似涉诈的数据。一旦有哪个人的手机接触到数据库中的诈骗源，比如你接到了诈骗电话，或者点进了诈骗网页，公安机关在后台发现会迅速联系你，发出预警信息。

以前，民警会用工作电话打给可能受骗的群众，提醒他们刚才接触到了涉诈内容。但是，由于常见的诈骗方式之一就是冒充公检法，很多群众接到陌生电话，听到对方自称是警察，马上回嘴：“你说刚才那通电话是诈骗？我看你才是诈骗！”旋即挂断。还有更谨慎的人，只要是陌生电话就不接，民警想发出预警都没有机会。

考虑到群众确实难以分辨，自2019年11月起，反诈专用号码面向全国投入使用。各地公安机关统一使用96110作为呼出号码，拨打电话提醒相关群众已接触到了诈骗信息，要保持警惕。由于号码中有110这个极具公安辨识度的数字，赵炜告诉记者，反诈预警电话的首次接通率和劝阻成功率都提高了三四成。

反诈App在注册时，都鼓励用户尽可能完善个人信息，填写详细的地址信息和紧急联系人。这样公安机关一旦发现你存在潜在受骗风险，可以迅速联系到你所在街道的派出所民警，在必要时上门劝阻；或者联系你的紧急联系人。比如针对一些容易受骗的老年人和未成年人，民警会联系其子女、父母，与对方共同劝阻老人、孩子。

今年4月，北京市公安局就通过类似方式，为市民曾女士截住了高达3000万元的损失。北京市公安局反诈中心在工作中发现一条网络投资诈骗线索，受骗者来自东城区。他们迅速联络东城公安分局协助劝阻，遗憾没能第一时间联系到受骗者曾女士本人，但是获知了曾母的地址，于是上门说明情况。

在曾母的配合下，民警发现：原来曾女士当时远在加拿大，通过网络认识了一位陌生人，正准备出售房产筹款3000万元，参与对方忽悠的网络投资。在民警的反复劝阻下，曾女士终于意识到被骗，避免了巨额损失。

仍在读高中的刘如伊告诉记者，她暑假有一天睡前玩手机游戏时误触了弹出的页面，并没意识到有何不妥，没想到夜间收到好几条96110发来的反诈预警短信。她更没想到，第二天一早，派出所民警上门询问她是否受到了网络诈骗威胁，并在与她共同翻看手机时，指出就是她误触的页面，存在电信诈骗隐患。

刘如伊觉得很奇怪，她的手机上并没安装反诈App。民警告诉她，是她家长在自己手机上安装的反诈App中，选择了“群组反诈”功能，把女儿的手机号添加进群组。这样群组里任何成员手机上有涉诈操作，作为群主的家长也会同时收到预警提示。民警通过家长的注册信息，就可以迅速定位到她。

会不会“管得太宽”？

在传统印象中，上当受骗的多数是老年人。可是赵炜告诉记者，针对大学生的反诈宣教同样是重点，而且是难点。每年暑假，大学生群体受骗的人数就会明显增加。有人想趁放假时挣点零花钱，容易参与到网络刷单等活动被诈骗；还有人为买价格不菲的名牌鞋或手机，被虚假网络贷款公司诈骗。

“大学生通常很自信，觉得自己有知识有文化，不会轻易被骗。即使他们按照学校安排，上了反诈宣讲课，个别人也很可能没用心听；或者下载了反诈App，但出了教室门就把App卸载。”赵炜说，“现在大学生们手头的钱其实不少，社会经验又有限，属于比较容易受骗的群体。”

正在北京市某高校就读的大二女生苏敏珊告诉记者，自己删掉了被建议下载的反诈App。

“它功能那么强大，能知道我接了谁的电话、看了什么网页、加了谁当好友，又说要保护财产安全，会不会管得太宽了？”苏敏珊说，“我怕我手机上安了这么个App，我的通话记录、上网记录、聊天记录、网银账号……一切手机上的操作都被知晓。”

赵炜特别理解年轻人的这种顾虑，也觉得大家注重保护个人信息和隐私是件好事，但针对反诈App的上述担忧，在她看来实属多虑。“现在大家下载安装任何App，无论这个App是购物的，还是看视频的，哪怕是背单词的，都需要开通一些权限。安装反诈App所需开通的权限，并没有超过其他App。”

2019年12月30日，国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、市场监督管理总局联合发布了关于印发《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》的通知，明确规定了App的隐私和权限政策。赵炜告诉记者，反诈App所需用户开通的权限，同样严格遵守这一规定。

“我们不是全面关注所有注册用户手机上的一切操作，从中判断哪些涉诈。我们是反过来的。”赵炜用新冠疫情的流行病学调查打比方，“一个诈骗电话，就像一例已确诊新冠肺炎的病人。民警追踪诈骗电话接触过的人，就像医生追踪新冠病人的足迹。医生得知新冠病人接触过谁，再对谁进行核酸检测和隔离。民警发现诈骗分子联系了谁，就向谁发出反诈预警。”

安装后就彻底安全了？

因为在短视频平台上，与身着奇装异服的网红直播连线推广反诈App，河北秦皇岛的民警老陈突然火爆全网，也让网友感受到了基层民警的用心。“国家反诈App有多牛”的词条，也一度冲上了微博热搜榜。

赵炜表示，“全民反诈”研发初期最主要的功能并不是预警，而是集中向用户宣讲反诈知识。现在反诈App中最主要的内容，仍是各地典型电信诈骗案例故事。其中有视频短剧，也有骗子打电话时的实况录音，目的就是让更多群众能够明辨：什么样的情况，肯定是诈骗，千万别上当。

“反诈并不是一款App就能实现的，也不是公安机关独自就能解决的，还需要全社会很多机构的共同参与配合。”赵炜说，“因为诈骗手段层出不穷、受骗情况五花八门，作为个人确实应积极了解反诈知识，提升自己的防范意识，就像中医‘治未病’，西医‘打疫苗’。”

（张思琦、刘如伊、苏敏珊为化名）

(责编：赵超、陈键)