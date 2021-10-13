王晓洁

原标题：北京启动新一轮数字人民币试点活动

记者11日从北京市地方金融监管局获悉，北京市自12日启动新一轮数字人民币试点活动，主题为“‘京彩’惠民生 数字嘉年华”。本次活动聚焦交通出行场景，通过两款出行APP派发地铁、公交乘车优惠券，每张优惠券最高抵扣金额为9.99元，手机定位GPS在京的市民均可参与此次活动。

据悉，10月12日至25日期间，本次活动将通过“亿通行”APP派发地铁乘车券、通过“北京一卡通”APP派发公交与地铁乘车券。

12日零时起，乘客可在“亿通行”APP活动页面获取“数字人民币钱包”APP下载通道，完成软件下载与账号注册后，需开通中国工商银行数字人民币钱包并进行充值，此后开启“自钱包推送至亿通行”功能，即可领取一张“数字人民币0.01元乘车专属单次体验卡”，乘客只需支付1分钱即可乘坐一次地铁，每张券最高抵扣金额为9.99元，乘车范围覆盖北京市全部24条地铁运营路线及4条市郊铁路（机场线除外）。乘车券有效期自激活之日起共14天。

“北京一卡通”APP派发的优惠券在地铁、公交均可使用。用户通过“北京一卡通”APP开通中国农业银行数字人民币钱包后，可领取1张优惠券。凭该券在使用农行数字人民币为一卡通（含手机一卡通、实体卡等）充值时，可直接抵扣5元乘车费；此券在乘车码乘坐公交、地铁扣费时，只需支付1分钱，最高抵扣不超过9.99元交通费。乘车优惠和充值优惠中，乘客只可选择一种参加活动。活动时间结束，优惠券失效。

(责编：赵超、陈键)