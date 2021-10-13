倪元锦

原标题：北京6至9月空气质量再创纪录

“18、16、18、18”，这一串数字，是2021年6至9月北京市PM2.5的月均浓度数值。北京市生态环境局12日发布，PM2.5连续4个单月保持在20微克/立方米以内，前三季度北京市PM2.5累计浓度为33微克/立方米，创下北京市有监测记录以来历史同期最优。

据介绍，今年1至9月，北京市空气质量优良天数206天，同比增加9天；重污染天数8天，同比减少2天。这既有气象条件有利的因素，也离不开各行各业和社会各界的共同努力。

北京市生态环境局介绍，今年以来，北京市聚焦“一微克”行动，开展PM2.5和臭氧协同治理，专项整治挥发性有机物（VOCs），强化重点行业关键环节全面排查整改，组织58家VOCs排放重点企业深度治理，持续开展34个产业园区VOCs走航监测，针对高值点位加强排查，建立“监测-通报-溯源-整改提升”长效机制。

在强化移动源监管方面，今年以来，北京市发布“京6B”车用油品地方标准、扩大禁止使用高排放非道路移动机械区域政策等，推进重型汽车排放远程监测联网工作，对9.7万辆重型汽车实现在线实时监控，累计完成非道路移动机械编码登记8.4万台。

此外，北京市还齐抓共管扬尘源，推进施工扬尘视频监管平台建设，符合条件的施工工地（场站）设备安装率、对接率首次动态实现双100%，2040条背街小巷实施机械化保洁作业。

据介绍，今年以来，北京市综合运用热点网格、移动监测车、无人机等科技执法手段，严厉打击环境违法行为，全市固定源立案查处4225起，移动源人工监督抽测重型柴油车188万辆次，查处排放超标9.9万辆次。未来，北京市将持续深化“一微克”行动，针对秋冬季大气污染特点，全面实施秋冬季专项行动。

(责编：赵超、陈键)