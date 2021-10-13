栗玉晨

原标题：电价“能涨能跌”，放开与管住一样重要

我国燃煤发电电量占比较高，燃煤发电上网电价在发电侧上网电价形成中发挥着“锚”的作用。目前，约70%的燃煤发电电量通过电力市场形成了上网电价，此次改革推动其余30%的燃煤发电电量全部进入电力市场，将为全面放开发电侧上网电价奠定坚实基础。改革明确提出有序放开工商业用户用电价格，推动工商业用户按照市场价格购电，“能放尽放”已是大势所趋。

10月12日，国家发改委发布《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》，部署有序放开全部燃煤发电上网电价，推动工商用户全部进入市场，将燃煤发电市场交易价格浮动范围扩大为上下浮动原则上均不超过20%，高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制。上述发挥市场机制作用保障电力安全稳定供应的关键举措，反映了加快电力市场建设发展的迫切要求，将为构建新型电力系统提供重要支撑。（相关报道见A7版）

今年以来，全球能源行业出现新变化，国际市场能源价格持续走高，部分国家电力价格大幅上涨，国内煤炭、电力供需持续偏紧，一些地方出现限电限产。迅速出台深化燃煤发电上网电价市场化改革措施，推动建立“能涨能跌”的市场化电价形成机制，对进一步理顺“煤电”关系，保障电力安全稳定供应将发挥直接的引导作用。

从长远看，此举将加快推动电力中长期交易、现货市场和辅助服务市场建设，促进电力行业高质量发展，支撑新型电力系统建设，服务能源绿色低碳转型，是电力体制总体改革迈出的重要一步。

我国燃煤发电电量占比较高，燃煤发电上网电价在发电侧上网电价形成中发挥着“锚”的作用。目前，约70%的燃煤发电电量通过电力市场形成了上网电价，此次改革推动其余30%的燃煤发电电量全部进入电力市场，将进一步带动其他类别电源发电电量进入市场，为全面放开发电侧上网电价奠定坚实基础。

与此同时，此次改革明确提出有序放开工商业用户用电价格，推动工商业用户按照市场价格购电，取消工商业目录销售电价，最终实现除居民、农业外的工商业用户全部进入市场，“能放尽放”已是大势所趋。

此次燃煤发电上网电价市场化改革，“放开”与“管住”相互协调，贯穿了各项顶层设计新举措的始终。改革明确了居民、学校、社会福利机构、社区服务中心等公益性事业用户、农业用户仍执行现行目录销售电价政策，由电网企业保障供应，电价水平保持不变。这就为各地优先将低价电源用于保障居民、农业用电提供了政策支持。而规定高耗能企业市场交易电价不受上浮20%的限制，让用电多、能耗高的企业多付费，将充分传导发电成本上升压力，抑制不合理的电力消费，改善电力供求状况，有利于促进高耗能企业加大技术改造投入，提高能源利用效率，推动产业结构转型升级。

不仅如此，此次改革在立足放开的同时，还考虑到不同企业的实际情况，作出未雨绸缪安排。比如，在改革推进过程中尚未进入市场的工商企业，可以由电网企业代理购电；鼓励地方通过阶段性补贴等措施，对小微企业和个体工商户实施优惠。这些将有助于改革各项举措平稳有序实施。

电力改革任务任重道远，不可能一蹴而就。建立“能涨能跌”的市场化电价形成机制，尚需各级政府在“管住”层面多做一些工作。在电价放开的同时，各地政府应敏锐察觉煤炭、电力市场动态和价格变化，及时查处市场主体价格串通、哄抬电价、实施垄断协议、滥用市场支配地位等行为；要依法遏制滥用行政权力排除、限制市场竞争等行为，指导发电企业特别是煤电联营企业统筹考虑上下游业务经营效益，合力参与电力市场报价，促进形成市场交易价格；加快落实分时电价政策，尽快建立尖峰电价机制，从而引导用户错峰用电、削峰填谷，等等。

这些都需要各级政府做更多更细的工作，确保电价市场化改革尽快取得实效。

(责编：赵超、陈键)