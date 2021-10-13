原标题：超市用糖果“找零”涉嫌违法

医院找零给创可贴，药品店找零给口罩，超市找零给糖果……坊间有一种“魔法”，就是结账时，如果遇到零头，会收到各种“奇怪”的替代品。最近，湖南娄底一家超市遭到了一名大妈的强势“回报”——大妈掏出袋中攒下的糖果一颗一颗来“付款”。（10月12日《潇湘晨报》）

如今，很多中小超市都用糖果代替人民币“找零”，理由基本上都是没有零钱可找。但在一些人看来，超市这是有意为之：一方面，超市提前到银行兑换零钱太麻烦，用糖果代替零钱省时省力；另一方面，以没有零钱为由，变相强制销售糖果，也有助于提升销售额。

现在已进入移动支付时代，多数青年人都采用手机付款，这自然不涉及找零。同时仍有一些消费者用现金付款，特别是老年群体使用现金较多，而超市用糖果来找零，并不是每个人都能接受。比如上述这名大妈，虽然当时接受了糖果，但却一次性还给超市。

可能有人认为，超市用糖果“找零”在现实中很常见不足为奇，消费者用糖果“付款”虽然少见但也是小事。可在笔者看来，这些现象应该引起有关部门高度重视，把这种民生“小事”当成民生“大事”来看待，以规范超市找零行为，切实保护消费者的合法权益。

先说超市用糖果“找零”，并不符合相关法律规定。《人民银行法》规定，人民币的单位为元，人民币辅币单位为角、分。《人民币管理条例》也明确“人民币依其面额支付”。也就是说根据法律规定，超市应当用元、角、分来找零，用糖果来代替并没有法律依据。

如果可以用糖果、创可贴、口罩等物品代替人民币，法定人民币的权威性就会受到影响，人民币的作用与价值似乎也打了折扣。而且这种做法也不符合其他法律规定，因为超市的行为相当于销售糖果，但这种单颗糖果未明码标价，是否与找零价值相符也不得而知。

根据《价格法》规定，经营者出售的每一种商品都应该明码标价，但超市单颗糖果无法标价也未见标价，这就不符合法律规定。由于单颗糖果未标价，消费者无法判断糖果价值与找零是否相符，这就给了某些超市侵害消费者权益的机会，不排除用廉价糖果抵零钱。

虽然超市负责人称，超市不存在所谓的强卖“糖果”，以糖果换零的做法都会告知消费者，征得消费者的同意，但实际上是变相强卖，因为超市表明没有零钱，消费者只能被迫接受糖果。这侵害了消费者自主选择权和公平交易权，涉嫌违反《消费者权益保护法》。

再说大妈用糖果“付款”，虽然超市也接受了，但糖果作为一种食品，经过消费者之手在超市外转了一“圈”回来，是否受到污染，质量是否有保障，就是未知数。如果受污染的糖果卖给其他消费者有食品安全隐患。再说，超市回收的糖果未必就是找零的糖果。

从某种意义上说，超市用糖果“找零”，属于变相拒绝人民币的违法行为。无论是从依法使用人民币的角度看，还是从维护食品安全的角度看，超市用糖果“找零”和消费者用糖果“付款”都不是小事。希望有关方面及时纠正超市的不当行为。此外，医院、药店等机构用其他小物品代替零钱找零的做法也不可取，涉嫌变相强卖，理应统一进行规范。

(责编：赵超、陈键)