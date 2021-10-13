王桂霞

原标题：抢票加速包不靠谱，平台应承担退赔责任

针对消费者对在某平台抢票“火车开走4分钟后才收到出票短信”的投诉，“铁路12306”官方微信日前发文指出，消费者使用的加速包并不能拥有优先购票权。据介绍，这些所谓的“加速包”都是由第三方平台设计和提供的，并非铁路12306网站官方功能，不能保证给用户提供车票。

火车已经在7点24分出发，但消费者收到提示出票的信息却是在7点28分，消费者当然无法乘车，因此要求退票。问题在于，票虽然是铁路12306卖的，但是提示出票的短信却不是12306官方发的，因为消费者在某第三方平台购票，所以短信是由平台来发送的。在这种情况下，12306拒绝退票退款是合理的。

消费者用加速包抢票，就是想提高购票成功率，早点拿到火车票，结果平台的出票时间比发车时间还晚。这显然没有达到“加速”目的，平台的收费购票服务失败，可消费者想退款，却遭到平台拒绝。“抢票软件出票迟延”的责任在平台，理应由平台承担所有损失，依照服务协议退票退款，并做出相应的赔偿，不能推卸责任，让消费者白白受损。

为了吸引用户，时下抢票软件都提供了诸如“VIP加速包”“好友助力”等抢票服务，声称其是一种抢票辅助手段，使用加速包可以提升抢票成功率，加速包越多成功率越大，能够“优先出票”云云。当然了，加速包并非免费提供，需要用户花钱购买，或者通过完成各种推广任务获得免费加速包。可见，用户选用加速包服务，实则是花钱购买了抢票服务，平台应履行约定，实现“优先出票”的承诺，否则就应道歉、退款赔偿。

各大平台为了吸引流量，过度吹嘘加速包功能，而不少用户为了在“一票难求”的大环境下，实现“优先出票”梦想，不惜花费真金白银购买加速包。然而，12306一语道破天机，消费者使用的加速包并不能拥有优先购票权，无论是哪款购票软件，最终都要在铁路12306购票系统排队“上车”。由此可见，平台所宣称的“优先出票”，乃是虚假宣传，将其作为炒作噱头，实则是为了诱惑、收割用户流量。

抢票软件平台虚假宣传，鼓吹加速包“神效”，诱导消费者购买加速包服务的不当做法，令消费者花了冤枉钱，还得不到应有服务，合法权益遭到损害。因此，监管部门应采取措施予以惩戒，勒令平台不得再拿“优先出票”做幌子欺骗消费者，并督促平台进行彻底整改，消除虚假宣传造成的负面影响，向公众致歉。

目前，火车票只有通过12306购票系统才能买到，广大消费者要认清抢票软件的真相，别再轻易相信平台对抢票功能的过度宣传。在节假日、出行旺季期间，火车票面临供需严重失衡，“一票难求”不可能短期解决，消费者与其花钱购买不靠谱的加速包，倒不如使用12306的“候补购票”功能，还真有可能出现“捡漏”奇迹。

(责编：赵超、陈键)