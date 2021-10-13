杨李喆

原标题：食品营养标签不能“乱花渐欲迷人眼”

能量，240kj；碳水化合物，8.7g……如今，食品包装上的一系列数字，越来越受到消费者的关注。然而“标营养”就真营养吗？以某超市的一款儿童水饺为例，售货员一直在宣传“低盐”，但含量表显示，这款儿童水饺每100克的含钠量比同品牌普通水饺还要多200毫克。（10月12日《北京晚报》）

“0糖，0脂，0卡”“富含膳食纤维”“满足每天维生素需求”这些营养标签，于消费者而言并不陌生，而如此“标营养”无外乎是为了迎合消费者的需求。甚至正如媒体所言，“营养概念”超越了口味，成了吸引消费者的最大噱头，只不过，名头越多，消费者越糊涂。

事实上，食品营养标签很可能是“乱花渐欲迷人眼”。有的消费者购买“0脂”乳酸菌饮料，原本以为自己买到了“健康食品”，之后才认识到“0脂”只意味着不含脂肪，却不代表低糖低热量，因为糖含量一点都不少。

对于上述现象不能纵容，一方面，需要“规则”更加完善。据悉，我国现行食品标签中，已强制标识核心营养成分——蛋白质、脂肪、碳水化合物、钠——以及能量数值。国家卫健委正组织对《预包装食品营养标签通则》进行修订，新标准有望增加预包装食品对糖和饱和脂肪的强制性标识要求。

另一方面，需要市场监管执法持续发力。对一些乱标、错标产品成分含量的企业，要依法进行处罚，责令改正。同时，应加强相关知识的普及以及消费警示，使消费者正确认识食品营养标签，谨防被一些噱头所蒙蔽，从而使自身权益受损。

此外，消费者也应该养成健康消费观。比如，根据世界卫生组织的指南，成年人每天游离糖的摄入量不应超过50克，最好不超过25克。而据专家介绍，很多减肥人士只盯着能量这一栏看，而忽略了其他指标，并不科学。所以，消费者消费切莫只盯着食品营养标签，还应该坚持理性消费、健康消费。

企业也应该尽到法律及社会责任。以媒体报道的现象为例，中秋节期间，便有企业在制作月饼礼盒时，为了追求“低糖”效果，在月饼中添加了部分人群不耐受的代糖成分，导致食用者出现腹泻等症状。这样的情形一再发出警示：企业依法依规行事不仅是对消费者负责，也是对自身发展负责。

(责编：赵超、陈键)