程婕

原标题：外汇局联手警方破获特大地下钱庄案

10月12日，央视新闻客户端报道了外汇管理部门与公安机关日前在甘肃联合破获的一起特大地下钱庄案件，涉案金额高达756亿元。行动打掉地下钱庄犯罪团伙5个、捣毁窝点14个，移送起诉犯罪嫌疑人36名。

涉案账户多达8000多个

开户网点涉及全国20多个省份

2019年2月，在外汇管理部门移送甘肃省公安厅的线索中显示：甘肃省内有地下钱庄存在，并有做大的态势。在收到线索后，公安机关立即对相关线索进行研判。

在经过初步研判后，办案人员发现，线索中涉及的涉案账户多达8000多个，开户网点涉及全国20多个省份。

账户信息数据量巨大给案件的侦破带来了挑战，但是随着对数据信息的深入分析，警方找到了突破口。

在侦查过程中，办案人员发现有一张涉案银行卡非常可疑，每天的资金量达上千万，可是开户人的信息是一名老年妇女。经过进一步调查，办案人员发现，这个账户的动态流水信息根本不属于持卡人本人。

甘肃省公安厅专案组办案民警薛涛说：“我们就去银行调取了这张银行卡开户时的监控录像，发现这个账户是当时这个马某（持卡人本人）她的儿子马某海带着她去银行开立的。同时，我们也调取了相关取现的视频，发现每次取现都是马某海在银行操作取钱，所以我们由此判断这张卡就是犯罪嫌疑人马某海实际控制使用的。”

警方雷霆出击

一举捣毁犯罪团伙

在随后对银行卡交易信息进行核查时，办案人员发现，这些交易有着相似的背景。大多数账户都是沿海的一些进出口企业，或者是从事出口生产的这些工厂的法定代表人或者财务人员开立的。

办案人员发现，这是一个以地缘、亲缘关系为纽带的地下钱庄犯罪团伙，他们其中有控制境内境外账户转账的，有在市场发放小卡片的，也有专门招揽客户的，分工明确。专案组理清了该犯罪团伙的架构体系，这是一个境内外相勾结、汇兑型的地下钱庄团伙。

甘肃省公安厅经侦总队政委贺涛表示，经过人民银行和外汇管理部门分析资金的流向，警方把犯罪的整个脉络和犯罪手段都摸清了。

为了将犯罪分子一举抓获，警方成立了多警种联合作战的专案组。在侦查研判确定犯罪团伙的组织架构、活动规律等信息后，调集多路警力同时出动，一举将犯罪嫌疑人抓捕归案。

涉案金额高达756亿元

行动打掉地下钱庄犯罪团伙5个

在看守所，犯罪嫌疑人向警方供述了操作流程。犯罪嫌疑人马某称，自己负责境外账户操作，还有一个人负责境内账户操作，一般三个人，（流水每天平均）按人民币（计算）达到几千万元。

据统计，该案件涉案金额高达756亿元，行动打掉地下钱庄犯罪团伙5个、捣毁窝点14个，移送起诉犯罪嫌疑人36名。

国家外汇管理局甘肃省分局国际收支处处长李高元指出，市场主体通过地下钱庄非法买卖外汇，无须提交贸易真实性的材料，但是中间存在巨大的资金风险，一旦地下钱庄这些人员跑路，就会形成实质性的资金损失。经营地下钱庄是违法犯罪行为，通过地下钱庄非法买卖外汇也是违法违规行为，市场主体还是一定要依法合规来经营。

国家外汇管理局管理检查司副司长肖胜表示，下一步，外汇局进一步加大对地下钱庄的综合整治力度，加强渠道管控，督导银行、支付机构等进一步落实相关的展业原则，封堵地下钱庄资金通道，维护好国家经济金融安全。

(责编：赵超、陈键)